自詡哈利波特？ 中官媒嗆美國：佛地魔沒資格給中國上課

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該評論形容，就像佛地魔年輕時也曾是魔法界新星，美式民主在其歷史發展初期也有其創新，但正如佛地魔後來走上邪路一樣，美式民主也隨著時間過去而逐漸異化和蛻變，已經越來越背離初衷。而佛地魔的神通廣大之處在於他有眾多分靈體，一旦所有分靈體被破就會死亡。目前美國的分靈體包括選舉制度、民主實踐和民主輸出都已被破壞。
《華郵》報導批評，除了含糊其辭和低俗幽默之外，北京想藉此重新定義國際規範，把一黨專政描繪為不僅合法而且在意識形態上優於自由多黨民主制度，這種作法卻是適得其反。英國智庫地緣戰略委員會副研究員彭朝思（Charles Parton）指出，在十年前中國改變世界政治結構的雄心還不太明確，但「現在我認為他們確實希望在意識形態層面上改變世界」。
彭朝思續指，這些宣傳在西方觀察家看來可能無效，但卻能引起中國國內民眾的共鳴，並幫助中國領導人習近平合法化壟斷權力。他說：「這是在對中國人民說『我們是最好的』，民主峰會是觸發因素，但更普遍的是，中國熱衷於削弱美國的意識形態力量，因為這樣做會增強自己的意識形態力量。」
中國實行「人民民主專政」並已寫入中華人民共和國憲法， 其意義為「對占全國人口絕大多數的人民實行民主，對極少數敵對分子實施專政」，在中國社會主義制度中「具有根本性意義」。中國共產黨聲稱體現「某種」民主形式已非新鮮事，最近更為其另類「民主」信譽的辯護異常直接。
密西根大學國際研究所所長加拉格爾 （Mary Gallagher）強調，中國把專政「更自信、更明確地呈現為一種不同類型的 (民主) 制度，以及對西方式民主的拒絕」。他表示：「長期以來，中國一直密切關注美國範例，無論好壞。如果美國在接下來的幾次大選中陷入困境，將會影響中國如何推進其自身政治制度的重新表述。」
《華郵》報導分析，美國民主規範的薄弱化，使北京更有膽量且堅定地描述自己建立了一個連貫而更為優越的治理體系。北京已經越來越習慣「包裝」自由人權等爭議議題，以證明其做法的合理性，例如聲稱在新疆大規模拘禁維吾爾人、哈薩克人和穆斯林是「反恐」，而圍捕人權律師是為了加強中國的「法治」等。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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