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馬克宏會德總理蕭茲　樂見歐洲自主理念近

▲德國新任總理蕭茲（左）與主要的歐盟和北大西洋公約組織（NATO）盟邦領袖會面，包含法國總統馬克宏（右）。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國新任總理蕭茲（左）與主要的歐盟和北大西洋公約組織（NATO）盟邦領袖會面，包含法國總統馬克宏（右）。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-11 12:40:43

（中央社巴黎10日綜合外電報導）德國新任總理蕭茲（Olaf Scholz）今天與主要的歐盟和北大西洋公約組織（NATO）盟邦領袖會面，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）樂見兩人「所見略同」。

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蕭茲才剛於8日自掌權16年的前總理梅克爾（Angela Merkel）手中接下重任，就職兩天即赴巴黎與馬克宏會談，接著要再赴布魯塞爾會見歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）。

法新社報導，法、德向來是引領歐洲整合的雙火車頭。法國將於2022年1月起擔任為期6個月的歐盟輪值主席國，馬克宏也將於4月總統大選中爭取連任，因此他亟欲拉攏蕭茲這個有力夥伴。

蕭茲後還預定與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會面，主要商討俄羅斯恐入侵烏克蘭的威脅等議題。

馬克宏與蕭茲都屬於親歐派，分別領導歐洲最大的兩個經濟體，兩人都主張強化歐洲「戰略主權」，這個概念也是馬克宏明年上半年擔任歐盟輪值主席的關鍵議題。

馬克宏喚蕭茲「親愛的歐拉夫（蕭茲名）」，並以較親近的「你」而不是「您」相稱。馬克宏說，他認為兩人「所見略同，都希望我們的國家合作，對歐洲也都抱著堅定信念…我們未來數月甚至數年都需要這份堅定信念」。

蕭茲說，這場會談聚焦在「壯大歐洲及歐洲主權」。

馬克宏昨天提出計畫，要在法國擔任歐盟輪值主席國期間，強化歐洲在世界舞台的地位。馬克宏希望推進歐洲防衛能力和邊境部隊，並替戰略產業找出籌措鉅額公共投資的方法。

分析家們認為，馬克宏希望歐盟的預算規則更有彈性，讓各國政府得以承受更高的赤字，但這可能遭德國反對，因為德國一向堅持金融上採嚴謹態度。

不過曾任德國財長的蕭茲說，為確保成長而籌措大筆投資，與穩健的公共財政並不衝突，「就我看來，這是一枚硬幣的兩面」。蕭茲去年曾協助推動一項歷史性的歐盟資金，用於促進COVID-19疫情後的經濟復甦，當時是歐盟史上首度集體籌資。

馬克宏與蕭茲還談到俄羅斯軍隊集結在烏克蘭邊境的問題，以及與中國和非洲的關係。

「紐約時報」指出，外顯的馬克宏與內斂的蕭茲看起來不像是夥伴組合，但隨世界局勢產生巨變，對法、德來說，建立彼此所謂「主權歐洲」（sovereign Europe）已勢在必行，這也是蕭茲選擇巴黎作為就任後的出訪首站，與馬克宏討論一個更獨立、更自信的歐洲願景。

川普任內高舉美國優先並貶抑歐洲，讓法、德認為是他們在維護一個基於法治和西方價值的多邊全球體系。拜登政府處理阿富汗及誘使澳洲背棄法國轉向美英購買潛艦，則更令法、德點滴在心，加上來自北京的意識形態與經濟威脅感日增，強化兩人的決心要打造更獨立、創新的歐洲。

若馬克宏在明年總統大選敗於後勢看漲的右翼民族主義對手，任何法德聯手的願景都可能付諸流水，因此未來幾個月德國的首要任務是避免出現這種結果，可能因此會對馬克宏更加通融。

但紐時認為，馬克宏與蕭茲之間仍有區別。當馬克宏講歐洲「戰略自主」（strategic autonomy）時，蕭茲卻更偏好用「戰略主權」（strategic sovereignty） ，兩者在程度上有所不同。

德國出於歷史原因，在支撐歐洲安全上更依賴美國這顆定心丸，因此對疏遠華府會更為警惕。這種觀點在包括波蘭、匈牙利和捷克在內的幾個歐盟國家也獲廣泛認同，尤其在當前俄羅斯陳兵烏克蘭邊境之際，這些都會複雜化歐洲主權的意涵和實現。

德國外交關係協會（German Council on Foreign Relations）主任克魯弗（Cathryn Cluver）說：「如果意味要擺脫美國，那德國人不會想要戰略自主」。（譯者：曾依璇、陳亦偉）1101211

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