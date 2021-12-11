美國Omicron確診累計43例　多數患者已完整接種

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雖然目前相關病例十分有限，但也令人愈來愈擔憂，在防範具高傳染力的Omicron變異株上，當前COVID-19疫苗提供的防護力可能較少。
Omicron變異株是11月底首度現蹤，在非洲南部與香港驗出病例，現在美國已有22個州偵測到病例。
在全美Omicron感染病例中，有25名患者年齡介於18至39歲，有14人曾出國旅遊。有6人先前曾感染新型冠狀病毒。
報告提到，大多數的確診者僅有輕症，像是咳嗽、充血與疲倦，有一名患者住院兩天。其他較不常見的症狀包括噁心或嘔吐、呼吸急促或呼吸困難、腹瀉與喪失味覺與嗅覺。
美國疾管中心表示，首批Omicron通報病例中，有許多是輕症，但感染到引發較嚴重症狀之間有時間差。已接種過疫苗及曾感染SARS-CoV-2的民眾，若感染Omicron也預計是輕症。
美國第一起已知Omicron病例是在12月1日驗出，患者是已完整接種疫苗的民眾，曾去過南非。美國疾管中心表示，在43例Omicron病例中，最早出現症狀的日期是11月15日，個案是有國際旅遊史的患者。
Delta變異株仍占美國病例99%以上。但南非的報告顯示，Omicron的傳染力很強。
美國疾管中心提醒，儘管大多數病例是輕症，但具高傳染力的Omicron變異株會導致許多人感染，進而讓醫療系統不堪負荷。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1101211