素還真與八趾麒麟相遇起點曝光 「地下主角」也驚喜現身
由布袋戲界重量級人物「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇獻聲演繹的武俠電影《素還真》，將風靡全台逾三十年的霹靂傳奇英雄「素還真」少年故事搬上大銀幕，揭曉他不為人知的神秘起源，釋出的正式預告與海報可見要角「八趾麒麟」在寒冬中將幼年素還真帶回照料，就此成為他的啟蒙恩師，正式揭露兩人的相遇起點。此外，預告與海報中竟也出現元老級活寶「秦假仙」，讓粉絲們又驚又喜，笑喊：「地下第一男主角！」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-11 15:11:00
成年後的素還真亟欲找出自己的身世之謎，不僅與師父起了口角，還因此捲入一場腥風血雨的江湖恩怨。精彩的預告一出，立刻讓粉絲們激動不已，紛紛直呼：「看到八趾麒麟真的快哭了！」「看完預告起雞皮疙瘩！」不僅如此，在預告及同步釋出的海報中，除了可看到氣宇非凡的素還真與師父八趾麒麟外，竟也出現元老級活寶「秦假仙」，喜感十足的秦假仙在電影中的現身讓粉絲們又驚又喜，笑喊：「沒想到素素少年時就認識秦假仙了！」
預告中除了令人揪心的師徒情外，另一大亮點就是少年素還真首次使出他的經典絕招「一人三化」。早在30幾年前仍未盛行日本動漫的時代，素還真在霹靂布袋戲正劇中，展現一人分身三角的強大絕技時，就讓當時的台灣觀眾驚訝不已、大開眼界，甚至引起一股流行風潮，也被戲迷封為台灣最早的「影分身之術」，而這次從《素還真》預告中，可看出「一人三化」的特效絢麗又奇幻，令人印象深刻。後製總監丁子秦說明由於少年素還真才剛學會使用此技能，為了表現出他的年少覺悟，因此與後製團隊下足苦工，特別設計出「飄逸絲綢感」的特效來呈現素還真首次使出絕招的年輕能量，並補充道：「再搭配流動的金屬線條及溢散的碎塊，營造出招式的奇幻感！」而此次在《素還真》電影中也將解釋素還真如何習得此經典武功，讓粉絲們興奮驚嘆：「會解釋一人三化這件事也太強了吧！」