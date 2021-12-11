邱澤追張鈞甯碰軟釘子　就差關鍵人物沒同意

堪稱圈內發電機的男星邱澤，每拍一部戲就和女主角傳緋聞，人帥加上一雙魅力電眼，幾乎沒有女星能抵擋，唯獨前年追求張鈞甯踩滑鐵盧，據傳是因為還沒獲得女方母親認可，所以張鈞甯不肯鬆口，以「感謝抬愛」委婉給了軟釘子碰。這次取得許瑋甯母親同意，才能順利抱回美人歸，證婚人藍心湄更透露，雙方家長一起見證結婚登記感動落淚，誠如俗話所說，結婚不是兩個人的事，是兩個家庭的事。

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▲許瑋甯（左）、邱澤宣布閃婚，對兩岸影迷都是震撼彈。（圖／金盞花大影業提供）

▲張鈞甯外型佳、學歷高，深受兩岸觀眾歡迎。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.06）

邱澤宣布閃婚許瑋甯，大陸網友驚訝「還記得他在追張鈞甯」，虧他「只對甯有感覺」，專挑名字有甯的女星。前年他和張鈞甯合作大陸電影《八歲的爸爸》擦出火花，被拍到開車兜風遊車河，當時邱澤大方認愛，承認對她有好感，正在努力追求中，希望獲得外界祝福；但張鈞甯卻強調只是朋友，感謝對方抬愛，「女生被說追求，應該都滿開心的」，澆了邱澤一頭冷水。

張鈞甯外型佳、高學歷，深受兩岸觀眾歡迎，唯獨對愛情這塊始終保守，出身單親家庭的她，年幼時體會母親獨力養家的辛苦，對愛情格外理性，當初與趙又廷有過一段情，直至分手後才默認，面對邱澤的追求，考量得很謹慎，戀情才會見光死。

▲陳意涵（右上）曾想撮合阮經天（下）和張鈞甯（左上）。（圖／張鈞甯微博）