邱澤追張鈞甯碰軟釘子　就差關鍵人物沒同意

堪稱圈內發電機的男星邱澤，每拍一部戲就和女主角傳緋聞，人帥加上一雙魅力電眼，幾乎沒有女星能抵擋，唯獨前年追求張鈞甯踩滑鐵盧，據傳是因為還沒獲得女方母親認可，所以張鈞甯不肯鬆口，以「感謝抬愛」委婉給了軟釘子碰。這次取得許瑋甯母親同意，才能順利抱回美人歸，證婚人藍心湄更透露，雙方家長一起見證結婚登記感動落淚，誠如俗話所說，結婚不是兩個人的事，是兩個家庭的事。
記者江芷稜/綜合報導
2021-12-11 13:17:47｜2021-12-11 13:19:29
邱澤宣布閃婚許瑋甯，大陸網友驚訝「還記得他在追張鈞甯」，虧他「只對甯有感覺」，專挑名字有甯的女星。前年他和張鈞甯合作大陸電影《八歲的爸爸》擦出火花，被拍到開車兜風遊車河，當時邱澤大方認愛，承認對她有好感，正在努力追求中，希望獲得外界祝福；但張鈞甯卻強調只是朋友，感謝對方抬愛，「女生被說追求，應該都滿開心的」，澆了邱澤一頭冷水。
張鈞甯外型佳、高學歷，深受兩岸觀眾歡迎，唯獨對愛情這塊始終保守，出身單親家庭的她，年幼時體會母親獨力養家的辛苦，對愛情格外理性，當初與趙又廷有過一段情，直至分手後才默認，面對邱澤的追求，考量得很謹慎，戀情才會見光死。
去年初邱澤與張鈞甯出席網劇《唐人街探案》記者會，傳出曖昧後首度同框，2人互動自然，外型也很登對，可惜沒有修成正果。張鈞甯也表示感情事會斟酌媽媽意見，「但也希望她理解我，畢竟在過生活的是我，不是她。」好友陳意涵極力想撮合她和相識多年的阮經天在一起，如果成真，震撼程度應該不輸邱澤、許瑋甯閃婚。