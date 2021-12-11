飯店廁所藏「神秘1根」！內行曝真實用途 網讚：長知識
飯店房間內設施眾多，除了基本的衛浴設備及床鋪，許多特別的家具也相當引人注意，就有名網友在飯店的廁所中，發現牆上有個神奇的東西，拉出來長長一根，卻完全不知有何作用，於是上網詢問，而內行網友也立刻給出解答，這是隱形晾衣繩，可以拿來晾較輕的衣物。
編輯中心/綜合報導
2021-12-11 14:51:26
原PO於臉書社團《爆系知識家》中發文，表示他在飯店廁所的牆上，發現一個神祕設施，拉住中間的金屬物可以往外抽出一根長長的線，可他對其用途毫無頭緒，於是詢問「請問飯店廁所裡的這個是什麼作用的？謝謝大家」。
內行網友一看便解答，此為隱形晾衣繩「拉長到對面勾著曬衣服用」、「曬衣服的，對面那面牆還有一個可以扣的」、「不能掛太重，只能直接放毛巾或衣服上去，也不適合用衣架掛，會變成V字」、「繩子掛好後，拉繩出來的地方螺絲旋緊就可以固定長度，這樣就不容易變型」。
其他網民則紛紛搞笑回覆「你沒看過絕命終結站對不對,好吧....看過的有點年紀了」、「你沒看過絕地任務對吧，用來綁FBI的」、「下車鈴」、「絕命終結站好像有示範」、「拉了之後，會有打掃廁所的阿姨會打開你的門，唱歌給你聽」。（編輯：李惠婷）