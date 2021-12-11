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備戰雙12搶抽iPhone 13 Pro！量販、超市優惠一次看

▲各大通路業者備戰雙12推出折扣優惠。（圖／業者提供）
▲各大通路業者備戰雙12推出折扣優惠。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2021-12-11 15:21:16

迎戰「雙12購物節」，各大通路業者紛紛推出折扣活動，量販超市也把握這波檔期，推出買一送一甚至是抽獎活動，家樂福量販超市及線上購物都有88折，還有iPhone 13 Pro等好禮抽獎，愛買量販則是限時3天推滿1000元現折100元優惠，全聯更是祭出多項商品買1送1、買2送1等。

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家樂福雙12好買節！有機會抽iPhone 13 Pro

家樂福雙12動員量販店/ 超市/線上購物同步搶攻 "雙12" 商機，不僅全店與線上都滿額享88折，量販店：單筆消費滿 2000元以上(將以現金折價券發放)；超市：單筆消費滿899元以上(將以現金折價券發放)；線上購物：單筆消費滿 2000元以上享88折優惠(結帳金額中直接折抵)。

另外，家樂福線上購物加碼即日起至12/16，領券專區拿:120元折價券、免運券、6%折價券；家電全品項滿3,000元送100元電子禮券(活動期間每人限購一張)。另外，即日起到12/31總計28000多個獎項，有機會抽中iPhone 13 Pro或者家樂福紅利點數3萬點，活動期間只要使用家樂福錢包支付消費金額，單日消費每筆滿499元可獲得一次LINE官方帳號拉霸抽獎機會。

全聯限時兩天　買500福利點12倍送

實體門市於12/11到12/12限時2天，消費者只要使用PX Pay支付，單筆滿500元即立馬享福利點12倍送；「PX Go!全聯線上購」加碼回饋會員，自12/10即提早一天開跑1212 Buy家節，除了單筆滿500元福利點12倍送外，另享電商獨家專屬回饋，單筆滿1200元再享12%福利點。

另外，購買分批取指定商品如OFF COFFEE全品項、阪急麵包等，享限時組合1212元優惠價，如熱美式85杯原價2125元，活動期間特價只要1212元；同時搭配使用PX Pay支付單筆滿1200元回饋12%福利點，等於最高能享約15.6%福利點回饋。

愛買買千折百！超商取貨免運

愛買線上購物Friday購物平台自12/10起，限時3天滿1000元現折100元優惠，期間內滿299元享超商取貨免運優惠。而愛買線上購物蝦皮商城平台，即日起～12/11輸入指定限量折扣碼滿999元現折100元。

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