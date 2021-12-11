《華燈》謝瓊煖下藥虐戀中村桑！戲外苦命斷開小13歲嫩夫

熱播台劇《華燈初上》眾星雲集，林心如、楊謹華、郭雪芙、劉品言、謝欣穎等一票女星話題不斷，而演技精湛的金鐘女配謝瓊煖，在戲裡飾演資深酒店小姐季滿如，不僅欠債被黑道追討、父母惡言嘲諷，連鍾情的「中村桑」都心有所屬，用盡伎倆下藥迷昏對方上床，沒想到中村桑還是被楊謹華搶走，處境非常悽慘，而她的戲外真實人生也很坎坷。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝瓊煖（左）與加賀美智久在《華燈初上》有一場激情戲。（圖／記者陳明安攝）

▲《華燈初上》小姐們謝瓊煖（左起）、謝欣穎、郭雪芙、劉品言、江宜蓉一字排開美如畫。（圖／記者林調遜攝）

今年51歲的演員謝瓊煖，是台北藝術大學戲劇碩士，擁有本科高學歷，卻只能從劇場工作人員做起，開始爭取小角色演出，出色演技獲得金鐘獎9次提名，2014年以《在河左岸》獲得金鐘最佳女配角，儘管戲約不少，片酬卻沒有看漲。2017年還遇上製作公司惡意倒閉，平白損失百萬片酬，害她向親友借錢度日，自己更身兼經紀人洽談工作，感覺快要人格分裂。





在《華燈》裡情事沒著落，謝瓊煖現實人生裡卻有過一段3年婚姻，和小13歲的舞者愛情長跑多年，2011年完成終身大事，當時年屆41歲的她，披上浪漫婚紗，分享老公點亮蠟燭求婚場景，簡直跟偶像劇一樣，感情相當甜蜜，並稱讚另一半年輕力壯，未來養兒育女責任都交給他。





▲謝瓊煖2014年獲得金鐘獎最佳女配角，片酬卻沒有漲價。（記者朱家彥、林調遜／攝影）

沒想到婚後積極備孕，卻苦無好消息，老公渴求孕育下一代，讓她壓力很大，3年後，夫妻決定暫時分居，謝瓊煖老公有了新戀情，且一試就中讓女方懷孕，她選擇好聚好散離婚，也大器祝福前夫一家幸福。如今她身邊有人依靠，卻沒有想再婚念頭。經歷過欠債、離婚等挫折，謝瓊煖遇到大風大浪也不怕，豐富的人生歷練，讓她把每個角色都詮釋得絲絲入扣，《華燈》第二季劇情裡即將進化成手段更高的「季媽媽」，讓人引頸期盼。



