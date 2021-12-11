強硬對中、高調挺台　立陶宛外長因白俄問題請辭

白俄羅斯與西方關係持續緊張，美國於8日起，制裁白俄國營鉀肥廠等實體，但白俄的貨物仍持續過境立陶宛，部分人士認為，這現象損及立陶宛的國際聲譽。立陶宛交通部長斯庫迪斯(Marius Skuodis)已於9日提離職，外交部長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)也在10日遞交辭呈。值得注意的是，藍斯柏吉斯擔任立國外長期間，多次強硬抗中，並高調撐台灣，也是在他任內，北京把與立陶宛的外交關係降至代辦級。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-11 16:07:46｜2021-12-11 16:07:55
綜合外媒報導，美國、加拿大、英國近期對白俄羅斯實施新一輪制裁，並於本月8日生效，其中白俄大型國有企業「白俄羅斯鉀肥」(Belaruskali)就是被制裁的重要企業，也是全球最大的鉀肥生產商之一，大部分產品都是通過立陶宛出口。
然而，雖然立陶宛政府支持美國有關決定，但尷尬的是，立陶宛的鐵路公司並不願意配合制裁，而是繼續讓白俄的產品過境立陶宛，理由是白俄在制裁生效前就已先付款，預付了12月至1月的鐵路服務款項，如果現在拒絕運送，違約造成的損失，將影響該公司的營運。
對此藍斯柏吉斯則指控，鐵路公司只上報白俄支付9月和10月的運輸款項，並無告知之後還有其他預付款。對於制裁生效後，白俄產品仍能過境該國，藍斯柏吉斯主張，這對立陶宛的聲譽造成損害，決定請辭。
截至發稿時間為止，立陶宛總理席莫尼特(Ingrida Šimonytė)尚未決定是否接受2人的辭呈，預計下週做出決定。
近期為了立陶宛同意我方以台灣名義設置駐立陶宛代表處，北京與立陶宛雙邊關係急速惡化，當地傳媒報導，北京因此暫停開往立陶宛的貨運列車、停止核發食品出口許可證，並要求跨國公司切斷和立陶宛的關係等，不過立陶宛仍決心發展與台灣的互利，也得到歐盟其他成員國以及美國的支持。