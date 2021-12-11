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狗狗扮鬼臉貼門上！飼主嚇壞衝醫院　醫：牠是健康的笨蛋

▲狗狗Leo習慣將鼻子壓在物品上，讓飼主非常擔心牠是否腦部損傷。（圖／AP美聯社／SWNS）
▲狗狗Leo習慣將鼻子壓在物品上，讓飼主非常擔心牠是否腦部損傷。（圖／AP美聯社／SWNS）

編輯中心/綜合報導

2021-12-11 16:12:53

一隻居住在荷蘭Bodegraven的狗狗Leo，某一天開始會把自己的鼻子貼上門上或是桌子上，可愛又怪異的舉動讓飼主Holierhoek覺得十分搞笑，但後續閱讀相關醫療書籍時，卻發現這舉動可能跟腦損傷有所關聯，因此趕緊帶著Leo前往獸醫院，經過專業的診斷後，醫生表示：「牠是一隻健康的小笨蛋。」

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▲狗狗Leo某次在接受訓練後，用奇怪的姿勢在桌角打起了瞌睡。（圖／AP美聯社／SWNS）
▲狗狗Leo某次在接受訓練後，用奇怪的姿勢在桌角打起了瞌睡。（圖／AP美聯社／SWNS）
根據飼主Holierhoek表示，某一天當自己和男友在訓練狗狗Leo時，牠突然將鼻子貼緊桌角，用詭異又可愛的姿勢打起了瞌睡，一開始Holierhoek與男友覺得該舉動非常可愛，2人看了可愛的Leo也都笑了出來，當下並沒有多想。

▲Leo想出門時也會用一樣的動作暗示飼主。（圖／AP美聯社／SWNS）
▲Leo想出門時也會用一樣的動作暗示飼主。（圖／AP美聯社／SWNS）
不料，Leo自從那天開始，會將鼻子貼上任何牠想要的物品上，例如想要出散步時貼在門上，或者想要睡覺時貼在沙發上，頻繁的狀況讓飼主上網查詢相關資料，意外發現該舉動可能跟腦損傷有關，因此嚇得趕緊將Leo帶到獸醫院。

當她花費數百歐元後，獸醫表示，「Leo只是一個喜歡把鼻子壓在東西上面，完全是一隻健康的傻瓜」更稱讚牠像馬一樣健康，雖該事件讓飼主受到不小的驚嚇，但Holierhoek寵溺的表示，「Leo的個性就是這麼可愛，充滿自信卻又傻呼呼的」。（編輯：鍾怡婷）

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