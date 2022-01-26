懶惰二哈討厭爬樓梯 每爬一樓都耍賴抗議網笑：招很多！
養哈士奇的主人通常都要很有耐心，因為牠們無厘頭的行為舉止經常讓飼主傷透腦筋！美國一位飼主養了一隻名叫娜拉Nala的二哈，平時還算聽話，但是只要遇見某件事就會讓主人哭笑不得，完全不負「月月」這個「美名」啊！
編輯中心/綜合報導
2022-01-26 14:46:23
娜拉的主人歐洛拉Aurora Angel Beste表示牠其實什麼都很好，唯獨一點就是太懶惰又很有個性，而且不喜歡運動，所以住在5樓的他們每次回家時，娜拉都要搭電梯上樓或是耍賴要人家「公主抱」。但是最近娜拉被獸醫師提醒有點過胖需要多運動，於是歐洛拉決定與愛犬一起「爬樓梯」減重，只是有自己一套見解的娜拉怎麼可能讓事情這麼簡單順利？第一天執行運動計劃時牠就強烈表達不想爬樓梯的堅持，才爬上二樓就直接黏在階梯上不肯走，不管馬麻怎麼好說歹說就是不想動！好不容易進展到四樓、眼看再爬一層樓就到家時，這位「嬌滴滴的公主」居然跑到樓梯間角落面壁鬧脾氣，非常不開心馬麻逼牠運動，將鼻子頂在牆角連看都不看歐洛拉，讓她不禁嘆氣：「我的天啊！什麼時候才能到家？」
終於，娜拉與歐洛拉成功爬上五樓，這時的娜拉已經「金美送」直接躺在地上，斜眼奧嘟嘟地看著馬麻：「為什麼要叫我爬樓梯？你不知道這是酷刑嗎？我森七七了！」許多網友看了都笑噴表示：「月月正常發揮啦」、「二哈中的二哈，這隻有夠純的！」、「哈士奇這種搞笑生物從來沒讓我失望」、「內心戲很多」，不過歐洛拉也表示後來娜拉偶爾會看心情配合爬樓梯，只是完全不指望牠會愛上爬樓梯這項運動啦（笑）！（編輯：陳珮瑜）
來看看娜拉爬到二樓的影片：
好不容易到四樓卻耍脾氣了～
終於上午樓了，娜拉一臉表示「金美送」啦！