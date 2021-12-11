接棒液化天然氣！全球首艘碳中和乙烯船抵高雄港

台灣中油公司與日本丸紅公司(Marubeni Corporation)首度針對進口乙烯試行全世界首艘碳中和(Carbon Neutral)合作案，由Pacific Venus船載運的碳中和乙烯，於今(11)日，駛抵高雄港前鎮石化碼頭靠卸，以接棒液化天然氣，為降低國內碳排放做出努力和具體貢獻。
記者黃守作／高雄報導
2021-12-11 22:59:00
台灣中油公司石化事業部執行長陳國棟表示，該公司與日本丸紅公司(Marubeni Corporation)首度針對進口乙烯試行全世界首艘碳中和(Carbon Neutral)合作案，上月間由Pacific Venus船載運，從美國休士頓啟航，經過1個月的航程，於今(11)日抵達高雄前鎮石化碼頭靠卸，此次為台灣首次且為全球首例卸收碳中和乙烯，而所取得的「溫室氣體減量額度」(Carbon Credit)經過國際第3方認證，相當於50座大安森林公園1年之吸碳量，為降低國內碳排放做出努力和具體貢獻。
陳國棟說，此次由日本丸紅公司(Marubeni Corporation)交運的乙烯量約為9400噸，自美國頁岩氣氣田開採至下游用戶端，其所產生之二氧化碳當量約2萬公噸，透過碳中和機制，以來自印尼國際森林保育計畫所取得之「溫室氣體減量額度」作為抵換。
陳國棟指出，該計畫由聯合國「REDD+」計畫所支持，是透過長時間植樹造林、森林復育過程之減量額度來換取國際資金支持保育計畫持續發展，減量額度皆經過國際第3方認證。
陳國棟進一步指出，為配合國家溫室氣體長期減量目標，除透過每年定期追蹤，檢討各廠區溫室氣體排放量，並以設備更新等措施，加強相關能源管理外，亦將嘗試藉由各項碳中和交易，以展現中油公司永續經營、友善環境與共創低碳環保家園之決心。