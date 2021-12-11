Wanna One來了！MAMA連炸3曲 觀眾席爆哭一片
南韓一年一度音樂盛典《Mnet亞洲音樂大獎 2021》（2021 Mnet Asian Music Awards，簡稱：2021 MAMA）今（11日）台灣時間下5點登場，本屆最大看點，就是解散3年的Wanna one合體表演，他們8點登場，台下觀眾回憶湧現，頻頻拭淚。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-11 20:51:02
Wanna One是《PRODUCE 101 第二季》選秀節目推出的限定男團，於2017年8月7至2018年12月31日期間活動，由來自不同經紀公司的尹智聖、河成雲、黃旼炫、邕聖祐、金在奐、姜丹尼爾、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝、賴冠霖11人組成，他們出道後紅遍全球，締造不少紀錄，2019年初的解散演唱會門票，一張更炒到台幣57萬，人氣不容小覷。
他們11月宣布，除了在大陸賺人民幣的賴冠霖缺席，其他10位成員確定會在MAMA合體；由於南韓疫情大爆發，Wanna One工作人員染疫關係，他們取消事前錄製，今晚全程LIVE表演。
Wanna One晚間8點登場，一連帶來代表夯曲《Energetic》、《Burn It Up》、《Beautiful》等3曲，10人在聚光燈下露面，台下觀眾默默擦淚；好久不見的他們，也透過事前採訪表示，再合體表演感到緊張，很想念大家，「好像奇蹟一樣，真的好久沒跟大家打招呼了！希望粉絲看著我們的舞台回憶過去，我們還會再見面的」。
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