T1／士東狂砍47分　台啤英熊擊倒太陽

台灣啤酒英熊職業籃球隊今(11)日迎來今年最後一次主場週「換什趴」，對戰首度於台灣運彩xT1聯盟出賽的臺中葳格太陽隊。台啤英熊洋將籃波、球員范士恩同樣為休兵狀態，台啤英熊以11人出戰，上半場以比數65：56落後客隊9分，最高落後分數為13分。台啤英熊第三節靠著洋將米丘、士東空中接力開啟團隊士氣並吹起反攻號角，於第三節追平比分。第四節本土挺身而出，由隊長蔣淯安、連得六分的鋒線老將朱億宗澆熄臺中葳格太陽隊士氣，最終比數以117：111分收下勝利。
記者吳政紘/綜合報導
2021-12-11 21:18:41
台啤英熊洋將米丘也同時在本場比賽成為T1聯盟首位獲得大三元的球員，拿下24分11籃板10助攻，賽後米丘表示：「很開心可以獲得此殊榮，除了得分之外但我也很樂於分享球，最重要的還是團隊能獲得勝利。」對於上半場落後並獲得逆轉勝，總教練楊志豪則表示：「我們修正了前面兩場在第三節當機的情形以及也將整場比賽失誤降到11個，這是我們本場比賽勝利的關鍵。」連續三場比賽打滿48分鐘，同時在本場比賽47分12籃板5助攻，持續保持聯盟得分王的洋將士東則表示自己目前並不覺得累，只要能拿下勝利，士東願意配合教練安排出賽並拼搏到最後。
本週為台啤英熊2021年最後一場主場賽事，12月12日台啤英熊將背靠背出戰桃園雲豹隊，並持續舉辦「換什(音同神)趴」主題週，台啤英熊全體球員以及啦啦隊小調啤特別準備個人聖誕驚喜，將分兩天各一半球員及啦啦隊，於現場安排賽前、節間等時間分別抽出每位球員獨一無二的贈禮，提供粉絲最溫暖的主場體驗。總經理哈孝遠表示：「台啤英熊球團一直像個大家庭，也希望能將這份愛傳達給喜愛我們的球迷朋友。」
球員數據
米丘：24分11籃板10助攻
蔣淯安：20分4籃板9助攻
士東：47分12籃板5助攻
周伯勳：5分8籃板4助攻