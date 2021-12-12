吳可熙超短髮挑戰科幻片　練舞「身體折成章魚」癱瘓3天

全新台灣科幻電影《未來的衝擊二：永恆的死亡》昨（11）日舉辦開鏡記者會，演員吳可熙、變裝皇后Popcorn與導演蘇匯宇合體亮相，共同祈福拍攝順利。該片巧妙將嘉義市、南台灣的景色化為科幻片的場景，吳可熙罕見化為男兒身，與Popcorn在片中有多場高難度且親密的肢體動作，拍攝前近2個月的魔果肢體訓練，讓她練完身體癱瘓3天，忍不住在現場大吐苦水。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳可熙為戲剃掉留了多年及腰的長髮，在髮廊不斷苦喊：「我要哭了！」（圖／靖像有限公司）

《未來的衝擊》長片版為導演蘇匯宇獲獎短片《未來的衝擊》的第二部曲計畫，引用自美國未來學學者艾文‧托弗勒（Alvin Toffler）1970年出版的同名書籍，故事描述一個時間不明的未來，且人煙罕見的世界裡，「地球上的最後一個人」正前往某地，而一份來自50年前的預言報告，一幕幕在他眼前成真，有時充滿神蹟，有時令人茫然無措，一切恍如昨日記憶，卻又拉著人們走向未知的衝擊。





吳可熙首次演出科幻電影，在《未來的衝擊》飾演「地球上的最後一個人」，穿梭在空無一人的現實、夢境與未來情境中。為了反映未來世界對於性別特徵的模糊化趨勢，她在片中將以男性陽剛氣息的髮型演出，拍攝前在與導演蘇匯宇多次討論後，剃掉留了多年及腰的長髮至耳朵上方3公分，當時在髮廊不斷苦喊：「我要哭了！」如今回想起來仍心有餘悸：「剃下去的那一刻，心很痛，但看到新造型超興奮！」





▲《未來的衝擊》有激烈的舞蹈動作。讓Popcorn直呼是演出最困難的挑戰。（圖／靖像有限公司提供）

來自紐西蘭、嫁來台灣的知名變裝皇后Popcorn，將在《未來的衝擊》擔綱另一位重要角色「夢境裡迷一般的人物」，時而超自然存在，時而如妖怪般張牙舞爪，頻頻將「地球上的最後一個人」從夢中喚醒。導演蘇匯宇與Popcorn合作多次，彼此信任且默契十足，而與吳可熙是在2019年高雄電影節相識，當時擔任國際競賽單元評審的吳可熙很喜歡他的短片《未來的衝擊》，這次收到長片演出的邀請後一拍即合，看完劇本便答應演出。導演相當欣賞兩位演員，特別是他們長期為女性、多元性別等平權議題發聲，代表台灣多元文化的樣貌，很適合此次的角色設定，更讚賞吳可熙的演出有自己的創作主體性，為劇本增添豐厚的層次。





拍攝前近兩個月，吳可熙、Popcorn已密集參與《未來的衝擊》演員訓練，有多場高難度且親密的肢體訓練，還有相當激烈的舞蹈動作。不僅表演無數的Popcorn直呼是這次演出最困難的挑戰，有街舞底子的吳可熙也不禁苦喊：「導演快逼瘋我們了，我練完3天身體不能動，隔天早上差點起不來！」其中「身體折成章魚」的動作完全挑戰身體極限，讓她苦笑：「這根本不是人類的動作！」此外，為了讓兩位演員充分展現性格特質與獨特性，蘇匯宇特別邀請了前紐約知名舞團B.T. Jones的資深舞者劉奕伶親自指導演員訓練與設計演出動作。



