被錄取後婉拒offer！她反悔想再投履歷：會被列黑名單嗎

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貼文一出，引起熱議，「就投投看啊，有邀妳去面試就賺到，不理妳妳也沒什麼損失就跟預期的一樣」、「臉皮要厚」、「又沒差，他們才不會在乎你一個小員工」、「理論上如果有進他們資料庫，公司應該會知道。不過，也別想太多了，想去的話投就對了，你在那邊糾結這些都是多餘的」、「當然投呀 ，但妳也要確定自己這幾年有更好的經歷，或是有持續進修」、「不用太介意人資怎麼想啦，如果不邀請你面試也沒損失不是嗎」、「基本上過了一年就不用太在意」、「投啊，沒投永遠沒機會」。
也有一名自稱是面試官的網友回應，「看HR啦，其實在104可以備註的，或是你有沒有印象點，不然其實『沒差』」，不過仍有網友認為「大公司系統會有紀錄喔，尤其是有使用人力銀行的，一定會提供應徵紀錄給企業看，會一直保留」、「104有投過就有紀錄，其他的人力銀行我就不太了解了」、「若是同樣人事的話，我看算了吧」、「基本上會被公司記錄列為黑單，但你再繼續投也沒差啊，若他們有需求／不在意的話，ㄧ樣找你；但他們若還記得，頂多你就收到無聲卡」，但綜合多數網友說法，大多都還是建議原PO一樣能投投看，認為找工作就是要厚臉皮，投了沒接到回應也不會有任何損失。（編輯：郭佩蓉）