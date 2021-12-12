當年窮到擺地攤！20年資深樂團復出　讚五月天「揪甘心」

2000年出道的搖滾樂團「SOWHAT」，由主唱阿火、鼓手兼團長麥基、吉他手小花、邱龜還有貝斯手乳溝五位同學組成，休團10年後決定在成軍20周年全員集結出輯，發行迷你專輯《回到這裡》。重溫當年回憶，他們的樂器導師各個都超大咖，包括人氣四大天團五月天、拖拉庫、四分衛、亂彈，團長麥基表示：「五月天不用說，高中就曾幫來小花的高中吉他社教學，然後邱龜有跟四分衛學吉他，乳溝則是跟脫拉庫學貝斯，我則是向亂彈團學鼓！我記得我們2004年發行第一張專輯的時候，這幾個大團都幫我們寫推薦文，真的揪甘心！」





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▲「SOWHAT」當年的樂器老師都是五月天、亂彈等級的天團。（圖／星創意行銷提供）

最新主打歌、也是SOWHAT同名單曲《so what》，是主唱阿火在19 歲那年剛出道時寫下的歌曲，當時原本只是把嘴邊掛的口頭禪信手捻拿來創作，「在年輕的時候滿腔熱血，當時看到有不滿的現狀或社會現象就寫歌宣洩喊出來，加上當初取團名也是口號，結果漸漸成為我們的生活態度，即便到現在我們現在不知道未來會如何，but so what？！拚就是了！」





而這首創團歌《so what》把當年剛出道時沒錢又憤世忌俗的不滿都寫進歌中，如今成員都成為獨當一面的音樂人，藉由歌中一句「我沒錢又怎樣So What」道出20年前為音樂夢想打拼的衝勁；其中阿火已經是《聲林之王》音樂總監，更是天王蕭敬騰Band Leader音樂製作人，回想起當年剛出道為音樂夢買樂器成「攢錢一族」，不僅住在房租2000元的倉庫中，還為了存錢在民歌西餐廳打工唱歌之餘，還跑去擺地攤賣拖鞋！現在是王心凌演唱會御用樂手的麥基，則自曝剛出道時連一台洗衣機都買不起，跟團員乳溝借信用卡分期付款才能洗衣服；而邱龜、乳溝則為了買樂器拼拚命攢錢當家教，還刷爆信用卡當卡奴也無怨無悔。





▲「SOWHAT」錄製同名創團歌時，特別找來20年前創團時同款音箱、效果器、吉他，可說是儀式感滿滿。（圖／星創意行銷提供）

而在錄製這首創團歌《so what》時，為了找回當年組團的氣勢，大家還特別找來20年前創團時同款音箱、效果器、吉他，可說「儀式感」滿滿，主唱阿火表示：「團員們打開塵封已久的樂器，⼀打開全是故事，20 年前的吉他、效果器、導線，打開全都是灰塵，團員們試著接起，看看還能不能使⽤，為了錄製歌曲，⼤家耗費⼼⼒找來 20 年前同款⾳箱，錄音起來『儀式感』滿滿！而在⾳樂製作過程，有原汁原味的編曲及原樂器陪襯，真的有正宗回歸的感覺！除了彈的、唱的都是回憶以外，也保有當初的初⼼，以感慨、期待、感動的複雜⼼情，興奮錄製完這⾸歌！」





有趣的是，SOWHAT把20年前創團歌全新演繹，把成品放給兒女聽時都「很有反應」，而且小孩們都很「捧場」地模仿爸爸們唱這首歌，團員小花坦言聽到兒女學唱這首歌不免有點「心驚驚」，他笑說：「回頭看以前寫的憤世忌俗的歌詞，現在自己的幼子幼女們唱這首歌的時候，感覺不是很合適啊！哈哈！但我們自己當然還是唱得很開心！滿滿的成就感！」



