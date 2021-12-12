整容式離婚！大S重返杉菜美貌　汪小菲被女粉包圍拍照

離婚未必是壞事！大S和汪小菲上月終結11年婚姻，恢單後彼此狀態更好，大S現身和朋友聚會，被形容又瘦又美，根本重返《流星花園》杉菜時期的盛世美顏；汪小菲8日現身成都為《麻六甲》分店剪綵，侃侃而談創意經，戴上金邊眼鏡、全套正式西裝，很有霸道總裁的風範，被網友形容根本是「整容式離婚」！​​





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▲汪小菲離婚時，首度露臉剪綵。(圖／翻攝汪小菲微博)

▲女粉絲緊貼汪小菲合影，被網友吐槽不適當。（圖／翻攝搜狐《影視大豪俠》）

▲女粉絲緊貼汪小菲合影，引起粉絲熱烈討論。（圖／翻攝搜狐《影視大豪俠》）

汪小菲今年重啟餐飲事業，離婚後對大S隻字不提，改了新名「汪少菲」，全力衝刺開新店，預計明年春節前要展店20家。大S曾祝福他事業再起，認為他才40歲，外表又帥氣，要找到條件更好的女友很容易，大方祝福他找到更適合的人生伴侶，不排斥汪小菲有第二春。





果然，汪小菲恢單後桃花朵朵開，一心投入工作模樣顯得帥氣許多，8日他親自巡視成都店面，氣色看來還不錯，有網友事後分享在現場偶遇汪小菲的照片，她緊貼著男方合影，大讚本人更帥氣，聲音也很溫柔，照片曝光後，有網友吐槽「這是撲人家懷裡了，說實話不適合」、「都貼到人家往後靠了」，只能說汪小菲離婚後更受歡迎，不但沒有掉粉，反而漲粉了不少。





該名女粉絲也回應了親密的合照姿勢，她表示：「真的沒有注意，場面挺混亂的」，透露現場真的圍了一群姐妹追著汪小菲拍照，好幾個姐妹都合影和簽名了，汪小菲異性緣顯得很不錯，不須展開追求，就有眾多美女主動貼上去。





▲汪小菲坦言投資、房地產沒有讓他獲得獲得感。(圖／翻攝紅星新聞FB)

不過，汪小菲當下應該無心戀愛，除了和大S離婚官司之外，10年前在唐山投資逾億元人民幣，開了當地第一間《俏江南》，結果開發商不願給房產證，雙方對簿公堂，汪小菲一審勝訴，二審被駁回，決定對外發聲維權，身為京城四少也會遇上創業吃虧的難事，讓粉絲相當震驚。



