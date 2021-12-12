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2因素元美元可期　匯銀估台幣短線區間盤整、27.75元有撐

▲新台幣兌美元周線小貶1.4分，貶幅0.05%。展望後勢，匯銀預期短線新台幣難脫盤整格局。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元周線小貶1.4分，貶幅0.05%。展望後勢，匯銀預期短線新台幣難脫盤整格局。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-12-12 09:37:13｜2021-12-12 09:37:57

國際美元轉強，加上台股熄火，新台幣兌美元終止連2升，上周五（12/10）收在27.737元，周線也由升轉貶，一周下來小貶1.4分、周貶0.05%。匯銀人士認為美元指數在聯準會可能加快縮減寬鬆及升息循環題材發酵下，表現可期，只是下周美國聯準會（Fed）將召開利率決策會議，加上央行也要開第4季理監事會議，市場趨向觀望，新台幣兌美元短線難脫區間盤整格局，但年底出口商仍有拋匯需求及壓力，新台幣在27.75元以上價位相對有撐。

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近1周美元指數上漲0.12%，來到96.27，日圓則下跌0.34%在113.49，其中美國勞工部公布11月份非農就業新增人數，增加21萬人，大幅不如市場預期的55萬人及前期的54.6萬人，而失業率方面則從前月的4.6%降至4.2%，優於預期的4.5%，經過疫情將近兩年的時間，總算快回到疫情前之水準。

11月24日美國商務部公布的個人消費支出物價指數（PCE）為5%，不僅創下近30年新高，更是大幅超標聯準會2021年的目標4.2%，而美國公布失業率4.2%同樣已超越聯準會目標的4.8%，在這樣的情境下，一向偏向鴿派的主席鮑威爾也不得不改唱鷹調，11月30日出席參議院聽證會時表示12月14日至12月15日的FOMC會議，將討論加速縮減購債腳步。

此外，美國公布11月通膨數據CPI年增率直逼7%，達到6.8%，創下1982年6月以來最大增幅，為經濟復甦帶來壓力，恐加速美聯準會縮表速度，甚至提前升息。因此，市場人士認為，美元指數在聯準會加快縮減寬鬆及升息循環題材發酵下，表現可期。

至於新台幣表現，由於外資轉為賣超台股，在匯市也偏向匯出，使得新台幣兌美元轉弱，但因出口商仍伺機逢高拋匯，新台幣也獲得支撐，上周五（12/10）新台幣兌美元在27.713元至27.77元震盪，終場收在27.737元、小貶2.7分，一周下來小貶1.4分，貶幅0.05%。

展望後勢，匯銀人士認為，由於美國公布11月通膨數據CPI年增率直逼7%，為經濟復甦帶來壓力，市場預期恐加速美國聯準會縮表速度，加上美國聯準會本周將召開利率決策會議，我國央行也要開第理監事會，市場觀望氣氛趨濃，新台幣兌美元短線難脫區間整理格局，但在27.75元以上價位時，出口商美元賣單即湧入，新台幣仍會有撐。

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