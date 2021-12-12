2因素元美元可期　匯銀估台幣短線區間盤整、27.75元有撐

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11月24日美國商務部公布的個人消費支出物價指數（PCE）為5%，不僅創下近30年新高，更是大幅超標聯準會2021年的目標4.2%，而美國公布失業率4.2%同樣已超越聯準會目標的4.8%，在這樣的情境下，一向偏向鴿派的主席鮑威爾也不得不改唱鷹調，11月30日出席參議院聽證會時表示12月14日至12月15日的FOMC會議，將討論加速縮減購債腳步。
此外，美國公布11月通膨數據CPI年增率直逼7%，達到6.8%，創下1982年6月以來最大增幅，為經濟復甦帶來壓力，恐加速美聯準會縮表速度，甚至提前升息。因此，市場人士認為，美元指數在聯準會加快縮減寬鬆及升息循環題材發酵下，表現可期。
至於新台幣表現，由於外資轉為賣超台股，在匯市也偏向匯出，使得新台幣兌美元轉弱，但因出口商仍伺機逢高拋匯，新台幣也獲得支撐，上周五（12/10）新台幣兌美元在27.713元至27.77元震盪，終場收在27.737元、小貶2.7分，一周下來小貶1.4分，貶幅0.05%。
展望後勢，匯銀人士認為，由於美國公布11月通膨數據CPI年增率直逼7%，為經濟復甦帶來壓力，市場預期恐加速美國聯準會縮表速度，加上美國聯準會本周將召開利率決策會議，我國央行也要開第理監事會，市場觀望氣氛趨濃，新台幣兌美元短線難脫區間整理格局，但在27.75元以上價位時，出口商美元賣單即湧入，新台幣仍會有撐。