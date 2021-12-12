男衝按摩店爽一下！隔天「跪著爬出門」 詭異畫面流出
現在不少人為了放鬆身體肌肉，經常都會到按摩店讓筋骨活絡舒適一下，但怎麼會有爽完後「跪著爬出門」的事情？大陸一名男子日前到按摩店按摩，期間出手豪邁點了2組最貴的按摩套餐，沒想到隔天卻用爬的爬出店家，其原因曝光後，讓店員非常傻眼，也公開監視器畫面。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 09:54:14｜2021-12-12 09:54:54
綜合陸媒報導，安徽省滁洲市一名男子6日到按摩店按摩，期間點了菸品、飲料，還要求做2組最貴的項目，在個人包廂內爽被按摩，但直到按摩服務結束都沒有見到男子到櫃檯結帳。
直到7日上午，房務人員查房整理時，才發現男子已經不在房間內，加上帳務也對不上，於是調閱監視器尋找蛛絲馬跡，沒想到一看卻發現，男子為了想要免費按摩，在7日凌晨按摩店家人員較少的時段，躡手躡腳地跪在地上，直接爬出店門口。
從監視器畫面可以看到，男子跪在地上爬行，因跪著高度遠低於櫃檯，若櫃檯人員坐在櫃檯內沒有站起來，根本看不到有人趴在地上，最令人傻眼的是，該男子連腳上穿的也還是按摩店提供的拖鞋，自己的鞋子還丟在店裡，查明真相後，業者也馬上報案，但因為店裡的監視器畫面相當模糊，截至目前仍未找到人，業者十分無奈。（編輯：張嘉哲）