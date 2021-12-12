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構成家暴的原因很多，可以分為個人因素與外在因素，但不是每個擁有這種遭遇的人都會用暴力解決問題，通常暴力行為是在成長過程中習得，在情況超過掌控或遭遇挫折時，為了緩解內心的緊張，保持心理平衡，通過侵犯、攻擊行為來發洩內心的牴觸、焦慮等情緒，因此家庭暴力的本質實則是「控制與權力」。
當暴力行為發生時，除了關心受害者的所受到的心理創傷，施暴者的心靈創傷也需要關心。因為，不論是施暴者還是受害者，身心的創傷皆難以想像。此外，若雙方仍想要讓這份關係能夠持續下去，調整雙方相處模式則是必然。
緊張期介入較易成功 「這四點」協助減少暴力行為
美國學者沃克（Walker,1979）提出的暴力循環三階段：緊張期、爆炸期 （嚴重暴力事件）、蜜月期 （平靜、道歉），能讓人更加了解雙方在關係中的互動樣貌。雖然每個階段的時間長短難以衡量，但是有證據顯示在緊張期就介入的話，比較容易成功地終止暴力循環。
找對時期之後如何介入？第一時間避免批評與責怪施暴者，以下幾點可協助開啟與施暴者之間有意義的溝通：
（1）給予傾聽與同理：站在對方的立場傾聽，建立一個安全宣洩情緒的空間，讓施暴者能感受到自己是被理解的，亦可以減少施暴者長時間累積的壓力和情緒，以防其持續用慣性暴力行為尋求解決。
（2）協助釐清他們自己的情緒：施暴者不論是因為原生家庭影響或是個性特質等，往往不懂得如何溝通，以至於最後用不理想的方式處理問題。如果能引導他們找出情緒背後的原因，則能引發他們反思。
（3）建立離場機制：協助施暴者學習情緒控管，建立情緒無法控制時可以冷靜且不傷害任何人的安全區域中冷靜。
（4）接受專業的協助：若前面三項都較難達成，則可以和施暴者討論接受由專業人員提供協助。
「CSI」行動策略 無改善可能立即尋求協助
越早發現雙方關係上的衝突問題，越能及早預防暴力行為產生並及早治療。心理師從臨床研究與實務工作發現，當施暴者願意承認使用暴力是不對的行為，願意自我負責，並接受心理諮商治療，學習新的替代（非暴力）行為，在相當程度上施暴者是可以改變的。
內政部家暴及性侵防治委員會與現代婦女基金會也提出「CSI」行動策略，幫助自己和對方找出可能出現暴力的警訊，並作出適當回應。
（1）Consult：尋求「商談」與協助。兩人試著與家人朋友或者專業人員談論暴力問題、尋求專業解決之道，才是改變的開始。
（2）Safety：「安全」才是上策。面對暴力警訊，審慎思考自己的安全問題為優先考量。
（3）Implement：要求對方「履行」改善的行動策略。雙方進行溝通，注意施暴者是否真心承認暴力行為的失當、進行相關協談諮商、願意接受情緒及憤怒管理等改善課程。
但是，受暴者方面或其親友若經判斷，對方沒有改善的意願和可能、即將或是已經危及到他人人身安全等等，上述內容就可以跳過，請立即撥打113、110尋求各縣市家暴防治中心，請專業人員或警察機關介入，以確保自身安全並制止對方不當行為。
原文網址：諮商心理師邱郁茹｜ 暴力行為的背後是控制與權力，為什麼離不開一段不快樂的關係？伴侶諮商另一半不願意同行，一個人也可以。
（文章授權提供／作家：Oops!!Wu）
資料來源：健康醫療網 有效降低家暴發生機率 從施暴者心理下手
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