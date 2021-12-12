HomePod mini只要300元？5大電商雙12梭了　取貨還送咖啡

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PChome 24h購物與消費者共同歡慶年末，雙12強檔活動持續進行，精選15大會場年終回饋1.2折起、12折專區、1212驚喜折價券等好康，且至12日加碼鉅獻超狂許願金，單筆消費滿1200元登記即可抽「一件不留許願金」1.2萬元、11至12日累積消費滿1.2萬元，再抽訂單全額免費回饋。
雙12熱銷爆品推薦：OSIM 電競天王椅S 漫威限定款特價1萬4800元；AirPods Pro特價6090元、ViewSonic 曲面電競螢幕激殺58折6990元免萬帶回家、Switch OLED精選主機1萬1980元、PChome獨家拭拭樂柴語錄純水厚型嬰兒濕巾12包組特價429元。
蝦皮雙12生日慶祭出1折下殺 僅300元帶APPLE HomePod mini回家
蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」祭出好康與好玩體驗，攜手數十個熱門品牌加碼夯品下殺1折起，買氣再創高峰，更推出蝦皮店到店相關優惠，除了下單選蝦皮店到店取貨享無限量0元免運，只要完成蝦皮店到店指定任務，即有機會抽中電玩神機PlayStation 5、兌換蝦幣等豪禮；此外，12日下單並指定蝦皮店到店取貨有機會獲得1杯免費莊園級拿鐵，12日還有限量的1元經典熱可可、熱錫蘭紅茶拿鐵即享券。
1折下殺品牌夯品：原價5990元的SAMSUNG Galaxy M12超殺機限時限量只要599元；自煮咖啡最省錢，三洋 4人份咖啡機驚喜價80元有找；APPLE HomePod mini祭出史上最低價，只要300元就能帶回家；平價熱門機型POCO M3 64G蝦皮商城獨家優惠價只要3599元，搭配賣場折價券及商城85折券只要2804元。
momo雙12正慶精選百大品牌 COACH兩用包下殺2折僅4699元
momo購物網「12.12年終盛典」正慶正式引爆，活動期間除精選百大品牌夯貨下殺2折起，六大回饋包含10日起「整點搶最高999momo幣」；12日一日限定優惠「消費滿額瓜分120萬」、「下單抽谷關日式奢華之旅」、「消費滿額送萬份麥當勞／築間火鍋美食」；13日起「下單抽iRobot掃地機」；還有「32家銀行回饋最高20%momo幣」。
精選百大品牌夯貨下殺2折：抗寒保暖商品如The North Face保暖羽絨外套優惠價8912元、3M可水洗舒眠冬被優惠價2990元、雅詩蘭黛 特潤小棕瓶50ml送49ml優惠價3950元、LOREAL Paris巴黎萊雅 熬夜救星修護撫紋組小X瓶+紫熨斗3件組優惠只要1212元、COACH兩用包新款2折優惠價4699元、按摩舒壓神器tokuyo Vogue時尚玩美椅尊爵款momo獨賣優惠價4萬9800元； Google Pixel 6（8G／128G）優惠價1萬8990元再贈品排殼貼組。
Yahoo雙12大牌下殺美妝1折起 愛馬仕潤色護唇膏特價8.3折1580元
延續雙12暖慶熱絡買氣，Yahoo奇摩購物即日起至12日推出第二波「12.12狂歡購」爆殺好康，再釋出剁手五大優惠攻略：「全站最高回饋37%、天天大牌下殺美妝1折起」、「消費滿1212加碼抽1212超贈點」；「全新Yahoo聯名商務鈦金卡最高11%回饋」、「無卡分期限時加碼最高送 7400 超贈點」、「拍賣賣家挑戰全年最低價」；此外，除Yahoo奇摩拍賣月月11、22雙免運外，更擴大免運規模，Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城指定店家消費分別滿99、299即享全家超取免運。
熱銷必BUY商品推薦：Dyson Supersonic HD03 吹風機原價1萬7600元，特價1萬6600元，登記再送sunbeam電熱毯；Hermès愛馬仕 潤色護唇膏原價1903元，特價8.3折1580元；Nintendo Switch OLED 白色主機+螢幕保護貼原價1萬870元，特價1萬480元；白蘭氏 黑醋栗葉黃素原價1680元，特價7.2折1212元。
樂天雙12整點祭出1折起優惠 iPad min下殺54折僅7999元
樂天市場「雙12狂歡節」活動期間，天天五個時段（10點、12點、15點、19點、21點）祭出各式美食及國際品牌夯品最低1折起優惠，領取優惠券再享現折優惠，刷樂天信用卡最高再賺20%回饋，要讓消費者在年末最後一波購物節也能買到失心瘋。
雙12當日必搶商品：Apple iPad mini 64GB原價1萬4900元，特價7999元，下殺54折；Jo Malone 青檸、羅勒與柑橘古龍水禮盒30ml原價3394元，特價1599元，下殺47折；MISS DIOR 小香禮盒4入原價3499元，特價1799元，下殺51折。