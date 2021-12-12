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《華燈》服裝難駕馭！林心如自爆「緊身內衣」沒脫過

▲《華燈》服裝難駕馭，林心如自爆緊身內衣沒脫過。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲《華燈》服裝難駕馭，林心如自爆緊身內衣沒脫過。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-12-12 11:39:00｜2021-12-12 12:59:31

影集《華燈初上》近來備受討論，故事內容探討80年代台北的條通文化，其中2大女主角林心如、楊謹華日前一同上節目《36題愛上你》，談及戲中特殊的服裝造型，林心如透露除了窄到不行的裙裝令人難以駕馭之外，還有那緊身的內衣。

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《華燈》戲講述80年代酒店故事，幕後造型幫演員設計半屏山、法拉頭等髮型，且光為眾家演員做造型「就有上千套服裝」。回顧最難駕馭的一套服裝，楊謹華透露：「是白色有墊肩的禮服，珠珠很多，又很合身，每一次穿都需要深呼吸，還要吸小腹、才能坐好、坐挺。」而劇中裙子窄到不行的林心如，坦言椅子常不能坐很深，笑說：「那緊身的內衣都沒有脫掉過。」徹底還原日式酒店女性的外型與姿態。

▲林心如（左）、楊謹華（右）分享在劇中的穿搭。（圖／公視提供）
▲林心如（左）、楊謹華（右）分享在劇中的穿搭。（圖／公視提供）
不過演活酒店媽媽桑的2位女星回歸現實生活後，卻都帶著職業病，楊謹華描述與朋友一同聚會的細節：「酒沒了我就會幫他一直加酒。」林心如則是把日語的「歡迎光臨」掛在嘴邊，連上餐廳用餐，都忍不住對主廚喊出來，2人甚至還思考將拍攝場景與陳設保留，規畫成一間快閃店，以助宣傳，不過礙於疫情只好喊卡。

▲林心如（左）、楊謹華（右）一同上節目《36題愛上你》。（圖／公視提供）
▲林心如（左）、楊謹華（右）一同上節目《36題愛上你》。（圖／公視提供）
楊謹華在《36題》節目訪談間被爆說「打從心底喜歡粉紅色」，與她戲裡戲外看來強韌的外表大相逕庭，她本人也加碼爆料先生Ben也愛粉紅，還擁有粉紅上衣與褲子：「在他的生日那天，可以一起穿粉紅（情侶裝）」。而身兼《華燈》製作人與女主角「蘿絲媽媽」的林心如也有顆少女心，不只喜歡粉紅色，還被揭是個「Hello Kitty控」，林心如形容自己沒有刻意往女強人方向走，只是就是做著、做著，就有很多人幫助，還笑著強調：「我真的沒有覺得我自己是女強人那樣，我就是一個喜歡Hello Kitty的人而已」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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