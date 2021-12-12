《華燈》服裝難駕馭！林心如自爆「緊身內衣」沒脫過

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不過演活酒店媽媽桑的2位女星回歸現實生活後，卻都帶著職業病，楊謹華描述與朋友一同聚會的細節：「酒沒了我就會幫他一直加酒。」林心如則是把日語的「歡迎光臨」掛在嘴邊，連上餐廳用餐，都忍不住對主廚喊出來，2人甚至還思考將拍攝場景與陳設保留，規畫成一間快閃店，以助宣傳，不過礙於疫情只好喊卡。
楊謹華在《36題》節目訪談間被爆說「打從心底喜歡粉紅色」，與她戲裡戲外看來強韌的外表大相逕庭，她本人也加碼爆料先生Ben也愛粉紅，還擁有粉紅上衣與褲子：「在他的生日那天，可以一起穿粉紅（情侶裝）」。而身兼《華燈》製作人與女主角「蘿絲媽媽」的林心如也有顆少女心，不只喜歡粉紅色，還被揭是個「Hello Kitty控」，林心如形容自己沒有刻意往女強人方向走，只是就是做著、做著，就有很多人幫助，還笑著強調：「我真的沒有覺得我自己是女強人那樣，我就是一個喜歡Hello Kitty的人而已」。
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