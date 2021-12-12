61歲金馬影帝涂們驚傳癌逝　頒獎典禮嗆喊「中國台灣」

大陸資深演員涂們2017年憑藉電影《老獸》，獲得第54屆金馬獎最佳男主角獎，隔年來台頒獎，發言指「兩岸一家親」、「中國台灣」，矮化我國國格，令觀眾感到不舒服，今（12）日傳出他因罹患食道癌離世，享壽61歲。當年和他一起頒獎的女星惠英紅，在微博連發兩篇文章哀悼「不敢相信，難以接受」、「我情願相信，老獸只是睡著了，一路走好」。





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▲大陸男星涂們獲得第54屆金馬獎最佳男主角。（圖／Nownews資料照）

▲大陸男星涂們癌症離世，惠英紅發文哀悼「一路走好」，兩人2017年獲得第54屆金馬獎最佳男女主角。（圖／Nownews資料照）

2018年，第55屆金馬獎「最佳紀錄片」，頒給拍攝以太陽花革命運動青年的電影《我們的青春，在台灣》，導演傅榆領獎時激動落淚，一番期待台灣成為獨立國家的感想，贏得滿場掌聲。沒想到稍後上場頒發最佳女主角的涂們，不甘示弱發言表示：「特別榮幸再次來到『中國臺灣』金馬做頒獎嘉賓。這次見到很多熟悉面孔，接觸很多新面孔，認識很多新朋友，我感到『兩岸一家親』」。





當時和他一起頒獎的惠英紅，事後透露腳本要談《如懿傳》、《甄嬛傳》宮鬥之類的，但時間不夠，涂們決定不按腳本來，聲稱「把我的都給刪掉了」，自己脫口而出中國台灣，有矮化台灣國格嫌疑，兩段出乎意料的發言，讓頒獎典禮染上政治色彩，導致該年之後大陸電影缺席金馬盛會，至今仍是憾事。





涂們1960年出生於內蒙古呼倫貝爾市，1985年參演首部電影《成吉思汗》進入演藝圈，2017年以《老獸》獲得金馬獎最佳男主角，目前還有《上山》等3部電影等待上映。《老獸》導演周子陽證實，涂們上個月檢查出食道癌晚期，最後醫治無效，決定回到家鄉呼倫貝爾市，走得很安詳。



