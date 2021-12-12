GODIVA冰淇淋致癌物「非食品可用」 名醫懷疑製程受污染
比利時知名巧克力品牌GODIVA，傳出6款杯裝冰淇淋含有「環氧乙烷」（ETO）超過歐盟標準，已緊急下架回收。對於下架前曾促銷買1送1出清「致癌冰淇淋」？GODIVA也已獨家回應。衛生福利部食品藥物管理署表示，環氧乙烷為台灣尚未核准使用的農藥成分，依照國內規定不得檢出。《NOWnews今日新聞》電訪林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海，他透露依規定環氧乙烷屬「非食品可用」的成分，依經驗判斷，可能是食品製造過程中受到污染。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-12 13:34:50
GODIVA台灣聲明表示「於民國一百一十年十二月八日臨時接到上游供應商通知，自法國進口之杯装冰淇淋部份批號其中一項常用於冰淇淋製作原料「刺槐豆膠」有可能受到極微量「環氧乙烷」（ETO）的影響。GODIVA 全球總部已旋即要求供應商查證，並盡速提供完整報告。」
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海透露，環氧乙烷屬工業用途，可用於消毒、滅菌器具，或用來製作抗凍劑成分的化學成分乙二醇，是「非食品可用」的成分。以用途來推敲，可能是食品冷凍或製造過程中不慎被污染。
顏宗海強調，若長期食用環氧乙烷恐有致癌風險，或引起中樞神經或周邊神經病變。認同先將有疑慮商品下架仔細檢驗，才能精準找出問題所在。《NOWnew今日新聞》同步求證GODIVA台灣，官方表示已在檢驗中，正在催促希望能趕緊拿到檢驗說明，若有近一步消息會同步更新給所有消費者。