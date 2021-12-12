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《Nature》自然期刊，全世界最具權威的學術期刊之一最新發表，小腦與飽食訊號的關聯，對於飲食控制領域投下一枚震撼彈。研究發現，刺激老鼠的小腦神經元，其效果「非常巨大」，相較於一般老鼠，其進食頻率一樣，但每頓飯少了50-75%的量。研究細節顯示，刺激老鼠的小腦aDCN中的神經元，其不論眼前的食物量，實際進食量皆驚人的下降；反之，若抑制其神經元，老鼠進食量比平時多。
小腦助調節食量 不怕反彈復胖
更驚人的是，透過小腦神經元的刺激將有可能避免「報復性復胖」。在過往減肥案例中，由於減少食物攝入，其報酬系統紋狀體未被滿足，因此壓抑的慾望在將來可能會有報復性飲食，導致復胖。然而小腦aDCN的刺激，同時會影響增加紋狀體多巴胺，以及削弱後續食物消耗的階段性多巴胺；也就是滿足報酬系統的期待，同時降低消化食物時所感受到的滿足感。同步降低對於食物滿足感。
非侵入式治療 台灣應用成熟
此次研究發現將針對非侵入式治療進行治療深入研究，為肥胖、小胖威利患者帶來可負擔、且安全性的治療解套。而非侵入式治療包含：超音波腦神經治療、穿顱磁刺激治療、經顱直流電刺激。這三種治療方式在台灣都已經成熟應用在各領域。
資料來源：健康醫療網 研究發現「影響食慾關鍵」 還能避免報復性復胖
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