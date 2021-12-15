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公投倒數！核四穩、萊豬不樂觀　綠營最後衝刺策略曝光

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文率領黨公職勤跑基層，並仔細闡述政策方向，盼國人投下四個不同意。（圖／民進黨提供）
▲兼任民進黨主席的總統蔡英文率領黨公職勤跑基層，並仔細闡述政策方向，盼國人投下四個不同意。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-15 11:28:25

攸關國家政策發展的公投倒數最後一周，執政的民進黨呼籲國人投下四個不同意票、不要改變現行政策方向。據了解，綠營方面評估，重啟核四案已呈黃金交叉，相對穩定；三接遷離、公投綁大選等案則在膠著中；而狀況相對危急、最需要努力的，則是反萊豬一案。不過，目前不同意的趨勢都持續走高，對執政黨有利。在最後階段，民進黨會以地域性做分眾溝通，並搭配北高大型造勢活動，盼讓所有國人都注意到，公投與自己的生活息息相關，進而催出最多不同意票。

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公投進入最後黃金周，民進黨內決策人士表示，民進黨最基本的訴求就是四個不同意，針對每一個公投案都有提出自己的立場，這四個公投案都是既定政策、已經在執行的，像是核四現在是停建的、三接是在興建的、美豬也進口了、公投也沒有綁大選，這是已在執行的政策，本就是現狀，民進黨身為執政黨，當然是捍衛現在政策，不同意改變。

該人士表示，這1個多月以來坊間民調趨勢可發現，四大公投案的不同意持續成長、同意票是維持往下走，此對執政黨是有利的。該人士也坦言，像有民調顯示核四黃金交叉，但有一些看起來是還沒有出現黃金交叉，不過趨勢是動態，民進黨會拚到最後一刻，抱持著沒有樂觀本錢、但有信心也不會鬆懈的心情，全力催票，希望最後開票結果是有利的。

該人士也承認，總體客觀評估下來，相較其他三個議題，美豬還是最需要加強溝通的部分。

另名黨內重要人士則說，現在很難做具體評估，不過從趨勢上來看，幾個題目黨內的評估都是往好的方向發展，現在就是希望領先的持續擴大，有幾個則還呈現膠著狀態，但因為過去沒有這樣公投的前例，投票意願估出來跟實際上會去投票的人會不會有落差，確實很難做評斷。

該人士還說，這次除了個人投票意願外，在投票日後又遇上聖誕節、跨年、大學期末考，年輕人返鄉意願跟實際上狀況會不會這麼踴躍，也有待評估。 最後階段除了已經耳熟能詳的口號以外，從總統到地方黨公職，都還是會繼續把政策完整論述，讓人民充分瞭解。

談到相關文宣造勢規劃，參與公投宣傳規劃的黨內重要人士則說，日前有公布廣告，由導演羅景壬操刀的廣告，用了很多過去選舉中，也是其拍攝的廣告畫面，這很清楚是要讓過去幾次選舉支持民進黨、看過廣告的人再次回想起來，達到提醒這次投票原因的效果，當然，希望他們再次支持民進黨，跟民進黨投一樣的票。

該人士也表示，日前也分別公布北部三首長、南部四首長的合體影片，進行分眾溝通。北部地理位置與核四及藻礁較接近，那北部執政首長當然就會以此為主做論述；南部多農業縣，那就會提到美豬、公投綁大選。執政縣市首長在執政縣市有代表性，也是黨內重要意見領袖，最後階段由他們進行分眾溝通，全力衝刺。

該人士還提到，民進黨在公投前的最後一次中常會將開拔到高雄市，為的就是要讓南部民眾知道，公投也與自己息息相關，而非只與北部人相關，或只是政治攻防。

投票前的最後一日，民進黨將在台北市、高雄市分別舉辦大造勢，該人士強調，這是要讓很多還沒有注意到訊息的民眾去注意到投票的訊息，讓他們在投票日出門投下不同意票。

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