22號颱風「雷伊」最快週一生成 公投日全台天氣恐受影響
目前在關島附近海面上有一個熱帶性低氣壓形成，持續以時速13公里速度向西移動，強度還在發展中，預計最快明（13）日有機會發展成今年第22號颱風「雷伊」（Rai，米克羅尼西亞命名，原意為「石頭貨幣」）。根據中央氣象局預估，未來這個熱低壓或颱風將朝西移動，逐漸通過菲律賓之後進入南海，對台灣應不會有直接影響，不過下週末颱風進入南海後引進水汽北上，配合東北季風增強，可能為各地帶來降雨，尤其下週六（12/16）適逢公投日，提醒民眾留意天氣變化。
記者張勵德/綜合報導
2021-12-12 14:45:12｜2021-12-12 14:56:51
今（12/12）日東北季風增強，北部及東半部地區轉為濕涼的天氣型態，明（12/13）日北部、東半部地區仍有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區可能有局部大雨發生機率，氣象局持續發布大雨特報，提醒民眾外岀記得攜帶雨具。其他地區則維持多雲到晴。
週二（12/14）東北季風減弱，除了東半部地區仍有短暫雨之外，其他地區都是多雲到晴，北部及東北部地區氣溫也會逐漸回升，北台灣高溫約攝氏24~25度，中南部地區高溫約攝氏26~27度，日夜溫差可達攝氏10度左右，早出晚歸民眾要注意保暖。至於東部地區因為降雨的關係，高溫約22到24度。
氣象局表示，下一波東北季風預計週五（12/17）再增強，並且將持續影響到週六（12/18）公投日當天，屆時熱低壓及颱風可能移動到南海，恐增強東北季風且帶來水汽，除了北部及東半部地區有局部短暫陣雨以外，其他地區可能為多雲或有短暫雨的天氣，不過目前距離下週末還有一段時間，變數仍多還有待觀察。