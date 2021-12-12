「雞排妹師妹」私密片吸萬人好奇 本人現身親揭上圍祕密
藝人鄭羽凡原名為「亞亞」，身為雲林知名酒廠千金的她，近來除了投資餐酒館之外，也與經紀人康姐簽約，正式成為雞排妹（鄭家純）的師妹，也與康姐的愛子、羅志祥的舞者徐少麟，一起搭檔網路節目《鄉民萬歲》。鄭羽凡今（12）日出席簽約記者會時，透露自己曾遭爆「私密片」外流，她今天也親自還原背後真相。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-12 15:22:30
鄭羽凡除了發行過單曲外，私下也有經營YouTube頻道，還曾被誤會拍攝私密影片，而瘋狂遭網友肉搜：「每個人都來留言跪求外流影片，不到一天就吸引2、3萬人點讚。」同時澄清自己並非該影片的主角：「那個影片根本不是我，她胸部比我大很多，你們真的這麼想看嗎？我已經單身3年了！」後來也特地出面闢謠，避免讓更多粉絲誤會，不過鄭羽凡感謝大家對她身材抱有好奇，期許自己未來也能和雞排妹一起拍攝寫真。
雞排妹外型出眾、辛辣直言，在演藝圈擁有一定的聲量，身為師妹的鄭羽凡被問到會不會擔心被比較，她坦言雖然稍有些壓力，但2人的風格截然不同：「她像是一個天使、仙女，而我的個性屬於活潑、直率，是走動感路線。」也透露雞排妹私下沒有距離感，從妝髮到服裝，都會替她安排御用設計師：「她好有義氣也很照顧人，妝髮、服裝和飾品都是她替我準備，很久沒有一個人為我盡心盡力，平常都是她幫我打理。」