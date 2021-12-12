出身豪門學費卻自己賺！韓SK集團名媛自願當軍官、打海盜

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而崔泰源在結婚之後，有了總統岳父當靠山，事業也更加飛黃騰達。SK集團子公司SK通訊韓國最大的移動通信運營商，在韓國的市場占有率達到50%以上，也是全球十大蜂窩移動通信運營商之一。另外，子公司SK海力士更是SK集團涉足半導體產業的主力，在DRAM市場的佔有率於全球僅次於三星電子。SK集團目前旗下擁有95家子公司和關聯企業，全球雇員人數超過三萬，是韓國第三大財閥。
崔泰源以及盧素英結婚之後，育有兩名女兒以及一名兒子，各個都不負財閥名門，大女兒在美國芝加哥大學攻讀生物學專業，畢業後進入學校研究所做研究員，小兒子則是赴美國布朗大學讀書。而二女兒崔敏貞，也不讓媽媽失望。
崔敏貞在求學期間，在高中時放棄了優渥的家庭環境，隻身前往中國讀高中，曾與中國同學創辦韓中文化交流社團，就校園生活展現出熱情，後來崔敏貞還考進了北京大學。崔敏貞平常相當低調，經常去餐廳、便利商店打工，賺取自己的學費、生活費。
在學期間就能看得出崔敏貞是個相當獨立的人，而她也相當有想法。大學畢業之後，崔敏貞決定不靠家世背景，毅然志願從軍，即使盧素英曾大力反對女兒從軍，但，仍然無法勸阻女兒的從軍意志。崔敏貞在就讀北京大學的期間，就已經表明自己的夢想是當海軍軍官，並稱「家裡哪怕只有一個人能繼續走外公走過的路，也是有意義的，不是嗎？」
根據韓國法律，所有身體健全的成年男子均需在部隊中服役大約兩年，女性則是根據個人志願入伍服役，但韓國大多數財閥家族都不願意讓「繼承者們」參加軍官考試，且會想辦法逃避服兵役，因此崔敏貞做為韓國首名出自財閥的女性軍官，一直備受外界廣泛關注。
崔敏貞於2014年9月首次以海軍士官候補生身份入伍，同年11月便被任命為海軍少尉。2015年4月起，崔敏貞在「李舜臣」艦上擔任戰鬥情報顧問，在戰情室（CIC）收集整理艦艇的作戰訊息輔助作戰指揮官執行任務，期間還隨「李舜臣」艦被派遣亞丁灣執行任務。
2017年，崔敏貞退伍之後，於2019年進入SK旗下公司工作，回歸家族事業。不過崔敏貞不受家庭束縛，跳出舒適圈，做自己真正想做的事情，毅然決然的勇氣，也在韓國社會中成為熱議話題。