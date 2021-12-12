小S想演《華燈》酒女被打槍　自曝林心如「委婉拒絕我」

綜藝一姐小S喜歡品酒，個性又熱情，她在IG和粉絲互動，指女兒不懂酒的偉大，被笑說這麼愛喝酒，根本該去演熱播台劇《華燈初上》的酒店小姐，沒想到小S自曝早就有意出演，卻被製作人林心如打槍，「我問了心如，她非常委婉的拒絕我」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S平時喜歡小酌放鬆。（圖／翻攝小S臉書）

▲小S回覆網友留言，坦言有意想演《華燈初上》，但被林心如委婉拒絕。（圖／翻攝小S IG）

▲小S有意想演《華燈初上》，最想跟鳳小岳對戲。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

小S前天發文，「我女兒今天突然問我：『媽媽我們家有沒有什麼會遺傳的疾病？』我說：『有啊，會遺傳美貌』」，結果被女兒翻白眼，群星好友趕緊留言安慰她「本人沒化妝就是少女啊！」、「正念是個好東西，但幽默則是與生俱來，妳兩者兼具」，更多人留言稱讚她超適合演出《華燈》，畢竟她平日愛喝酒，《華燈》眾星雲集客串，小S出現也很合理。

結果，小S回覆留言自曝有意想演《華燈》，「我問了心如，她非常委婉的拒絕我」，據《三立新聞網》報導，小S不知道被婉拒的原因，但如果真有機會演出，最想演的就是林心如的「羅雨儂（Rose）」角色，很想跟鳳小岳演對手戲，「我很喜歡他！」

▲ 小S（中）自認《康熙來了》讓她站穩主持地位。（圖／記者陳明安攝）

雖被製作人打槍，小S沒有放在心上。她也在Podcast節目《老娘的老娘》自曝，演藝路上挫折不斷，灌製唱片時沒有人看好，看盡很多臉色，還跟實力派歌手李玟一起跑校園，別人很受歡迎，輪到他們上場時，台下觀眾卻發出「蛤」的嘆息聲。有一次，她們大包小包赴高雄錄影，結果趕到時已經錄製完畢，宣傳還求製作方讓她們錄單歌，在無人舞台上載歌載舞，結果內容根本沒播出。