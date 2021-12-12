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駁斥謠言！中選會：紙製投票匭為制式投票匭

▲針對網傳紙製投票匭並非制式投票匭一節，中選會駁斥，核與事實不符。（資料照／記者李春台攝, 2019.06.28）
▲針對網傳紙製投票匭並非制式投票匭一節，中選會駁斥，核與事實不符。（資料照／記者李春台攝, 2019.06.28）

記者羅婉庭／台北報導

2021-12-12 15:43:35｜2021-12-12 15:54:29

對於近日網傳內容，年底12月18日公投投票日當天，各投開票所另使用紙製投票匭供投票權人使用，並非制式投票匭一事，中選會發生聲明駁斥，與事實不符，紙製投票匭亦屬制式投票匭。

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中選會說，首先，所有投開票所投票匭在投票權人開始投票前、開票完畢後，皆會向民眾公開展示空票匭並有監察人員在場依法監督外，中選會也依過去以來的選務革新，前於2012年即已規劃設計紙製投票匭，其後亦依法修正投票匭式樣，增訂紙製投票匭規格，故紙製投票匭亦屬制式投票匭。

中選會表示，自2014年地方公職人員選舉開始，即採傳統投票匭與紙製投票匭併用方式，並無網傳紙製投票匭並非制式投票匭之情事。實則傳統投票匭係採強化玻璃纖維、不銹鋼等材料製作或使用鋁合金及塑膠瓦楞板等材質製作而成，有製作、搬運、維修及保管等缺點，故中選會暨所屬各地選委會自2014年起即已使用紙製投票匭辦理投開票作業，並漸次汰換及取代傳統投票匭。

中選會強調，紙製投票匭具有低成本、使用更為便利等優點，亦為諸多民主國家所採用，並獲得選務人員及投票權人好評；同時，紙製投票匭早已使用多年，故網傳內容紙製投票匭並非制式投票匭係錯誤訊息。

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