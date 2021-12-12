台中街頭又喋血！替正妹慶生變大亂鬥 男遭捅胸重傷送醫
12日凌晨，台中市北屯區某KTV，爆發互毆砍殺衝突，據了解，雙方人馬到場為一名正妹慶生，期間就因細故互看不爽，之後兩方人馬在門口相遇，進而演變成肢體衝突，甚至有人被折疊刀刺穿左胸，緊急送醫後仍在加護病房觀察，而警方獲報後點現場，逮捕涉案的5人，隨後持刀刺傷人的嫌犯也投案，訊後依殺人未遂、聚眾鬥毆罪等罪嫌送辦。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 16:00:43
據警方調查，女子因生日邀請24歲的劉姓男子、28歲的陳男、35歲的許男，於臨晨到北屯區某KTV慶祝，期間女子又邀請18歲的廖姓、30歲的呂姓、29歲的朱姓、18歲的林姓、王姓男子來參加，由於雙方互不相識，酒後在包廂發生口角衝突，之後雙方又在店門口狹路相逢，遂爆發肢體衝突。
期間，劉男拿出隨身攜帶的折疊刀，朝著廖男左胸刺了一刀，而轄區第五分局獲報後，隨即派員前往現場，此時劉男一方先行逃離，剩下的廖男等5人，廚廖男受傷送醫外，其餘都被警方帶回水湳派出所偵訊。刺傷人的劉男於凌晨4點投案，廖男因傷勢嚴重，目前仍在加護病房。
警訊後，將劉男依殺人未遂罪移送法辦，他人則依聚眾鬥毆罪移送台中地檢署偵辦。對此警方也強調，絕不容許街頭暴力、聚眾鬥毆，呼籲民眾勿鋌而走險以身試法。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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