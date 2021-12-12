嗆侯友宜不敢表態核四立場 黃偉哲：沒guts沒資格當漢子
「台灣隊站出來－公投宣講台南場」今（12）日在安平林默娘公園東側廣場舉辦，行政院長蘇貞昌、副總統賴清德、總統蔡英文依序登場，說明國家政策方向。台南市長黃偉哲於下午3時登場說明後，現場人數已經超過3萬人。「台南隊長」黃偉哲上場談到核四公投案時，重申台灣禁不起重啟核四對環境安全的威脅，除批判國民黨主席朱立倫面對核四重啟前後態度差很大，更怒批新北市長侯友宜迄今未向新北市民說明態度。
記者黃宣尹／綜合報導
2021-12-12 16:02:35
黃偉哲於台上怒批立倫面對重啟核四的立場反覆，「朱立倫說只要他做市長一天，核四絕對不能運轉」，結果朱立倫當市長反核、當黨主席擁核，朱立倫不當新北市長，難道核四廠的核安規範就會變？就可以運轉嗎？黃更說，「這種雙標、立場反覆的人，適合出來跟賴清德選總統嗎？」
話鋒一轉，黃偉哲接著嗆問侯友宜，「請問侯市長，核四重啟在新北市，你的那一張公投票是同意還是不同意？」，黃更直批侯友宜，朱立倫當新北市長至少敢表態反核四，你卻不敢表態反核保護市民。黃再問侯友宜，「要做漢子，你還缺一個guts！沒有guts沒有資格自稱漢子！」，引起台下支持者掌聲不斷。
侯友宜因遲未表態挺核四又缺席國民黨公投宣傳行程，引發藍營基層不滿，不但被質疑「藍皮綠骨」，還被部分國民黨代表要求祭出黨紀處分，黃偉哲對此強調，不只藍營想知道侯友宜態度，新北市民也想知道侯「到底是漢子還是沒Guts？」。