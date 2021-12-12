電鍋鐵鉤做啥用？主婦揭真實功能 眾人驚：原來這麼便利
電鍋幾乎是每個家庭必備的廚房家電，不僅操作簡單，又可以烹煮各式美味料理，許多留學生出國念書也堅持帶上一個，甚至還有不少網友在臉書社團分享電鍋料理的使用心得。不過你有注意過，為何電鍋的把手上，長了一個「單邊鐵鉤耳朵」嗎？一名網友分享了它的「真實用途」，貼文一出，立刻引起網友熱議！
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 16:09:49｜2021-12-12 16:09:56
一名家庭主婦在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》表示，日前女兒突然問自己：「媽媽為什麼電鍋旁邊有一個鐵鉤耳朵？」於是原PO馬上示範給女兒看，原來這個鐵鉤是掛鍋蓋使用的，將鍋蓋傾斜45度角，就能傾斜地卡在鐵鉤與把手之間的縫隙，不需再將熱到燙手的鍋蓋另外找地方放置，用途相當便利！
沒想到原PO的貼文一發佈後，網友七嘴八舌地開始討論，到現在才知道這個總是被忽視的東西其實不是「裝飾品」：「那個鐵鉤子…我也是買入很久很久之後才明白…」、「今年40幾歲了！我現在才知道原來是這個功用」、「我媽到68歲才知道這功能」、「正好也對鉤鉤有了疑惑」、「看到這po文，我現在才懂這個的用處…」、「再一次長知識了，我從來沒有想過要用那鉤鉤，原來它那麼好用！」。
另外也有人補充，「鐵鉤還可以換方向喔！」、「我都掛飯匙」、「我以為是用來夾住電線」、「原來這麼多人不知道它的功用呢！」、「長知識了」、「其實這個鐵鉤稍微用力點就可以二邊鈑開，我個人覺得鐵鉤換到右邊，會比左邊更順手」。（編輯：陳珮瑜）