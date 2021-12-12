雙12優惠到跨年！這家福利機3.2折起 iPhone 12免2.1萬
迎接年末最重要的雙12及聖誕跨年檔期，Apple經銷商STUDIO A自即日起至明年1月2日推出線上線下「雙12返場跨年慶」優惠活動， iPhone 11、12認證機優惠僅3.2折起，而Apple Watch S6福利機也下殺5.6折起。另外，手機通訊連鎖門市傑昇通信也推出雙12優惠，購買iPhone 13系列最高折抵2110元，至於iPhone 12則免2.1萬即能帶回家。
記者賴志昶／台北報導
2021-12-12 17:34:18
搭載M1 Pro、M1 Max晶片的全新Macbook Pro 14吋、16吋主機，即將在台上市，帶動年底購物熱潮持續升溫。STUDIO A 特別推出年度優惠最終檔，自即日起至明年年1月2日期間，即日起凡於官網選購 Mac電腦，即可以1222元加購鍵盤膜等原價3120元的保護組合；而在 iPhone 13 256、512GB 系列指定機種，只要加1元，即可獲得15w無線傳輸充電盤、或以1222元升級價值5350元的「超級大禮包」，包括無線傳輸充電盤、24w快速充電器等，最高現省4128元。
至於本次「SA 認證福利機」專區，包含iPhone 12 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max等認證主機，活動期間最低3.2折起；另外，Apple Watch Series 6福利機也僅5.6折起，且認證主機均提供180日的主機自然損壞硬體保固維修；而目前最熱門的iPhone 13 Pr天峰藍、iPhone 13粉紅、星光色等福利品，除價格直降95折起，並附有原廠保固一年及完整周邊配件。
另一方面，為迎戰雙12年終慶，連鎖通訊門市傑昇通信雙12優惠不斷電，特別釋出兩大品牌的熱銷手機，活動期間至全台傑昇通信門市購買蘋果iPhone 13 128GB、iPhone 12 128GB結帳立馬折抵2100至3600元；另外，指定購買三星Galaxy Z Flip3、Note20 Ultra、A52s及A42，最高現折1萬6510元。
傑昇通信表示，蘋果iPhone無疑是超夯單機，官方訂價2萬5900元的iPhone 13（128GB）紅色，搭配耶誕專屬優惠，最高現省2110元；而上一代最夯的iPhone 12（128GB），雙12這波更狂，結帳立即折抵3610元，只要2萬890元就能買到。
延續上周搶先開跑的雙12暖身優惠，南韓熱銷TOP 1的三星Galaxy Z Flip3，購買指定規格容量8GB/256GB，不僅現折近萬元，活動期間只要2萬2990元，再送包含矽膠薄型背蓋附指環帶等總價值3270元的原廠登錄禮；三星旗艦機Galaxy Note20 Ultra，12GB+256GB容量售價4萬3900元，雙12優惠下殺63折起，現省1萬6510元，2萬7390元即能入手；而效能升級的Galaxy A52s（8GB/256GB）、以及超值的入門型5G手機Galaxy A42，結帳分別再折4400、4600元，算是預算相對有限族群的平價首選。