苗栗西湖虐狗影片瘋傳！歐告綁車外拖行 飼主理由超瞎
本月10日，有網友在臉書社團《苗栗大小事》PO文，表示開車時直擊有狗狗遭虐，從曝光的行車紀錄器可以看到，一隻米克斯黑色狗狗被車主放下車後，竟在綁著鍊子的情況下，開車將狗狗拖行，讓網友也傻眼，立即將影片提供給警方、並報警處理，而11日警方約談59歲的林姓飼主到案說明，林男向警方表示，當時因放狗狗下車便溺，忘記牽回車上就開走，認為只是一時疏忽，離譜理由讓網友也怒了。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 17:33:25
網友PO文指出「沒有想到虐狗就真實發生在眼前，居然把狗用鍊子拖著跑...」，並提到地點位於「苗栗西湖鄉九榕塘果園的路上」，之後網友報警處理，並通報動保處介入調查，更呼籲其他網友「我只想知道狗狗目前安好」拜託廣大網友幫忙協助，找出車主確認狗狗是否安好。
而警方獲報後，根據車號通知飼主林男到案說明，林男供稱「放狗狗下車便溺，忘記牽回車上」，讓網友直呼理由實在太蝦。對此，警方也檢查了狗狗的狀況，發現身體有些擦挫傷、其餘無大礙，警方也依據林男說法製作筆錄，後續函送苗栗縣動物保護防疫所裁決。
其他網友紛紛表示「這種人太可惡了」、「可惡，只會欺負動物」。而動物保護防疫所表示，若警方查證屬實、飼主有虐狗行為，將會依《動保法》開罰。（編輯：林盈君）