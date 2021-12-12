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龍山寺集結！綠新人康家瑋、林昶佐籲投四個不同意

▲康家瑋、林昶佐等人一同登台，盼民眾1218投下四個不同意。（圖／康家瑋辦公室提供）
▲康家瑋、林昶佐等人一同登台，盼民眾1218投下四個不同意。（圖／康家瑋辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-12 17:59:45

距離四大公投剩下6天時間，今（12）日下午雖然下起滂沱大雨，但龍山寺前依舊熱鬧滾滾，台北市中正萬華議員參選人康家瑋與台北市議員阮昭雄舉辦聯合說明會，並邀請桃園市長鄭文燦、黨籍立委趙天麟、林楚茵、無黨籍立委林昶佐、新北市議員何博文、台北市議員候選人顏若芳、趙怡翔、林延鳳等人到場助講。

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鄭文燦表示，四項公投是孤兒公投，如今國際民主國家都力挺台灣抗拒中國威迫，美豬進口部分如果台灣拒絕國際標準，會讓台灣自我孤立，國民黨阻礙台灣發展已不顧國家人民的未來。為了接軌國際、保護民主，讓台灣在正確的路線上更有力，請大家投下不同意票。

林昶佐則說，關注未來、推動台灣進步的時候，卻有一股國民黨極端勢力，仇視台灣的進步。無論是強化台灣的國際地位，還是能源轉型，皆被他們詆毀、抹黑，甚至霸免主張這些理念的政治人物。12月18日請大家出來投下四個不同意，1月9日中正萬華不同意罷免林昶佐、台中二選區票投林靜儀。

康家瑋說，除了12月18日要投下四個不同意，接下來會持續貢獻一己之力力挺林昶佐，請中正萬華的朋友，在1月9號站出來終結報復性罷免，讓前立委陳柏惟被罷免的遺憾不再發生，守住林昶佐這一席，投下反罷免票，讓真正為台灣人民著想的民意代表繼續為大家、為台灣服務到底。

顏若芳表示，距離1218四大公投真的剩沒幾天了，台灣的未來不能淪為政治鬥爭，請大家務必告訴大家，趕緊買張返鄉車票，在12月18日回家投下四個不同意，成為讓台灣繼續進步的推手之一。

趙天麟指出，國民黨主導推動的四項公投案，道理站不住，連黨內都無法取得共識，12月18日公投，請投下「四張不同意票」，維持台灣穩健的施政方向，推動國際接軌、能源穩定、安全家園、社會對話，一起守護我們的故鄉。

林楚茵表示，希望台灣人民站上屋頂，看著家園這幾年來的改變，這四個不同意是為了台灣的未來而投，不只是為了自己或是政黨而是為了身邊的好友、親人與我們的下一代，呼籲大家1218一定要站出來投票，投下四個不同意、台灣更有力。

阮昭雄也表示，台灣社會因為大家的努力已經主權在民，為了民主的信仰，一起打拼，累積力量，請大家「一人拉四票」向親朋好友、鄰居宣傳「四個不同意」。為了台灣請鄉親一起投下四個不同意。

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