龍山寺集結！綠新人康家瑋、林昶佐籲投四個不同意

我是廣告 請繼續往下閱讀
林昶佐則說，關注未來、推動台灣進步的時候，卻有一股國民黨極端勢力，仇視台灣的進步。無論是強化台灣的國際地位，還是能源轉型，皆被他們詆毀、抹黑，甚至霸免主張這些理念的政治人物。12月18日請大家出來投下四個不同意，1月9日中正萬華不同意罷免林昶佐、台中二選區票投林靜儀。
康家瑋說，除了12月18日要投下四個不同意，接下來會持續貢獻一己之力力挺林昶佐，請中正萬華的朋友，在1月9號站出來終結報復性罷免，讓前立委陳柏惟被罷免的遺憾不再發生，守住林昶佐這一席，投下反罷免票，讓真正為台灣人民著想的民意代表繼續為大家、為台灣服務到底。
顏若芳表示，距離1218四大公投真的剩沒幾天了，台灣的未來不能淪為政治鬥爭，請大家務必告訴大家，趕緊買張返鄉車票，在12月18日回家投下四個不同意，成為讓台灣繼續進步的推手之一。
趙天麟指出，國民黨主導推動的四項公投案，道理站不住，連黨內都無法取得共識，12月18日公投，請投下「四張不同意票」，維持台灣穩健的施政方向，推動國際接軌、能源穩定、安全家園、社會對話，一起守護我們的故鄉。
林楚茵表示，希望台灣人民站上屋頂，看著家園這幾年來的改變，這四個不同意是為了台灣的未來而投，不只是為了自己或是政黨而是為了身邊的好友、親人與我們的下一代，呼籲大家1218一定要站出來投票，投下四個不同意、台灣更有力。
阮昭雄也表示，台灣社會因為大家的努力已經主權在民，為了民主的信仰，一起打拼，累積力量，請大家「一人拉四票」向親朋好友、鄰居宣傳「四個不同意」。為了台灣請鄉親一起投下四個不同意。