婆媽挑戰「魚躍龍門」慘摔！胡瓜失敗被嗆「你也沒多行」

民視週日綜藝節目《綜藝大集合》，日前邀請一群「許久不見」的婆婆媽媽、阿公阿嬤闖關，一開場這群大齡粉絲蜂擁而上抱住胡瓜，阿婆大喊一早5點就起床，要來電視台見看胡瓜，只見婆媽人數眾多，胡瓜搞笑要他們一個一個來，不要一起來，這樣他會「凍未條」，此話一出眾人是笑翻了全場。

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▲婆婆媽媽蜂擁而上抱住胡瓜，大喊一早5點就起床，要來電視台見看胡瓜。（圖／民視提供）

▲婆媽人數眾多，胡瓜親切與大家合影，搞笑說要一個一個來，不要一起來，這樣他會「凍未條」。（圖／民視提供）

▲婆婆媽媽挑戰《綜藝大集合》經典的「鯉躍龍門」單元。（圖／民視提供）

而且這群媽媽們特地來現場，就是要與瓜哥來玩遊戲，為了迎接她們，製作團隊準備經典單元「魚躍龍門」來讓婆媽拿獎金，婆媽們果然薑是老的辣，直接開口要5,000元獎金，胡瓜豪氣跟媽媽們說：「保麗龍門倒過來放讓洞口提高，跳得過去給獎金5,000元」，讓現場歡聲雷動，沒想到要挑戰的一位65歲媽媽出狠招說：「不然正常放，讓我衝過去給我1000元就好」，像是菜市場一樣砍價拗優惠，逗得全場哈哈大笑。

所有婆媽一上場不意外，越過保麗龍洞口跌得東到西歪，有的還直接「筆直」把保麗龍門衝撞破掉，有的不管錄影中直接走向前用腳步量距離，想是跳舞一樣一前一後的踩步伐，阿翔還跟媽媽直接跳起恰恰舞步，超爆笑畫面讓胡瓜也笑到掉淚，直呼太可愛。

▲阿翔跟媽媽們跳起恰恰舞步，超爆笑畫面讓胡瓜笑到掉淚，直呼太可愛。（圖／民視提供）

▲胡瓜示範鯉躍龍門，結果保麗龍門卻破掉了，被婆媽笑說：「你也沒多行啊！」（圖／民視提供）