簡單生活七件事(五)中風才知高血壓　患者越來越年輕

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高血壓是腦中風的最危險因素，趙雅琴主任指出，中風患者中有六至八成患有高血壓。因為血壓增高，使得動脈血管內膜增厚，管壁硬化狹窄造成腦血管阻塞，導致缺血性中風；另外，血管硬化缺乏彈性，也容易在血壓高的時候衝破血管，導致出血性中風。總體而言，血壓每增加10mmHg，就會增加30%的中風機率。
高血壓有症狀嗎？ 很多人中風後才知道
高血壓常見的症狀會有頭痛、頭暈、耳鳴、心悸等，嚴重者會噁心、嘔吐、昏迷。不過大部分毫無症狀，陳晉誼主任說，甚至有人第一次發生症狀，就是中風。
趙雅琴主任則分享，她門診中有位40出頭的男性，就診時表示頭痛、脖子緊、手有點「怪怪的」，由於還能自行走路就醫，不覺有異，沒想到經電腦斷層掃描，腦部有出血現象，原來男子已經中風，也根本不知道自己患有高血壓。
高血壓的標準 多少算是正常血壓？
一般高血壓的定義，是根據門診血壓（office blood pressure）判斷，但陳晉誼主任指出，通常在家量測較為準確，進到診間容易緊張造成血壓升高。美國ACC/AHA正常血壓標準為收縮壓<120 mmHg且舒張壓<80 mmHg。台灣腦中風學會建議使用門診血壓計進行高血壓的診斷，若收縮壓≥140 mmHg或舒張壓≥90 mmHg即診斷為高血壓。
趙雅琴主任進一步說明，血壓超過120／80 mmHg，基本上就是高血壓候選人。在前期可先調整生活習慣，但若有眾多危險因子的加成，如家族史、抽菸、其他慢性病、肥胖等，就必須考慮直接用藥物治療。65歲以上幾乎超過一半的人都有高血壓，且年紀越大，比例越高。然而她提醒，臨床上也越來越多3、40歲中風的患者，年輕人不能掉以輕心。
老人與一般人血壓標準相同 亞洲人中風機率高2倍
老人家與年輕人的血壓標準是否不同？陳晉誼主任補充，美國 2017年心臟學會的高血壓指引與台灣心臟學會的高血壓指引，都將長輩與一般族群設定相同的標準。他提醒相較於歐美或澳洲病人，亞洲患者出血性腦中風的風險是西方族群的2倍。
如何正確量血壓？ 建議採722原則
正確的量血壓方式以坐姿為主，須靜坐在舒適、有椅背的座椅至少五分鐘。陳晉誼主任說明，單次血壓升高並不能就斷定是高血壓，血壓必須在不同時段連續測得三次以上，血壓值超過140/90mmHg的血壓才算是高血壓。
台灣心臟學會及高血壓學會建議，居家血壓測量方式的建議可採用722原則：連續7天量測，每天2時段量測，早上起床後與晚上睡前，每次量2次避免誤差。由於腦中風、心肌梗塞發病的高峰是清晨5點至早上10 點，因此起床量血壓可反映夜間的血壓；另一個腦中風的危險時段是晚上，因此建議睡前也量一次。
高血壓藥物不傷腎 血壓控制不好才傷身
高血壓可分為原發性與繼發性，有九成以上患者都屬於原因不明的原發性高血壓（Essential Hypertension），陳晉誼主任推測，與遺傳或生活型態有關，需要服藥並改善生活習慣。繼發性高血壓（Secondary Hypertension）約佔5%，主要由其他疾病所造成，只要能將疾病控制好，血壓都能趨於正常；另外，少部分由藥物所引起，如口服避孕劑、類固醇、免疫抑制劑、甚至安非他命等，也會引起繼發性高血壓。
若民眾發現自己頭痛、頭暈，量測血壓也高，應先排除是否因為身體不適才使血壓升高。趙雅琴主任強調，急性中風期血壓也會升高，已在治療的民眾一定要規律服藥，不能因為血壓突然升高才服藥，「高血壓藥物並不傷腎，但血壓控制不好非常傷腎。」
她感嘆許多患者的藥物遵從性並不好，只要一陣子覺得血壓控制不錯，很多人會自行停藥，或是想起來才吃藥，這樣都容易造成血壓高低起伏，反而更危險。血壓藥並不會吃一輩子，只要按照醫師指示服藥，是有機會可以減量或停藥的。
避免二次中風 按時用藥控制血壓
曾發生過缺血性腦中風的患者，中風後第一年的復發率為7.8%，且再次中風的嚴重度與殘障死亡率都比上一次還高。針對曾經中風過的患者，陳晉誼主任說，在急性期後會以目標血壓<130／80mmHg進行治療。除了按時服藥之外，也應避免抽菸、過量飲酒、肥胖並養成運動的習慣，同時也要控制血脂、糖尿病與心臟病，降低中風發生。
當患者用藥久了，容易會有惰性或忘記吃，這是很難避免的，趙雅琴主任提醒，看過太多患者，原本控制良好，但惰性出現後，血壓又回到危險邊緣。同時呼籲，千萬不要吃偏方、電台藥物，不僅作用不明還可能傷身。
民眾若想要提升相關知識，除了門診諮詢之外，建議可至腦中風學會官方網站的民眾衛教專區，可獲得相關資訊（https://www.stroke.org.tw/GoWeb2/include/index.php?Page=8-2），或是國健署的網站中也有相關資料。
資料來源：健康醫療網 簡單生活七件事(五)中風才知高血壓 患者越來越年輕
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