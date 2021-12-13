台股早盤一度漲90點來到17919點 航運弱、鋼鐵相對強勢
美股上週五（10日）四大指數皆漲，台北股市今（13）日開盤漲14.77點，加權股價指數以17841.03點開出，隨後一度漲逾90點，來到17919點。權值股台積電早盤漲2元，來到607元左右。聯電、世界先進跌1%多，聯發科、國巨相對強勢上揚。至於航運股僅長榮、陽明在盤上，其他一片慘綠。盤面上鋼鐵族群則相對強勢。
記者許家禎/台北報導
2021-12-13 09:33:43
美股道瓊指數上週五（10日）上漲216.3點，或0.6%，收35,970.99點；那斯達克指數上漲113.23 點，或0.73%，收15,630.6點；標普500指數上漲44.57點，或0.95%，收4,712.02點，創下歷史新高；費城半導體指數上漲35.2點，或0.91%，收3,914.7點。
台北股市開盤漲14.77點，加權股價指數以17841.03點開出，隨後一度漲逾90點，來到17919點。權值股台積電早盤漲2元，來到607元左右。聯電早盤紅翻黑，隨後來到63.5元平盤上下。世界先進跌約1%，來到152元。力積電跌1%多，來到71.9元。聯發科漲逾1%，來到1090元。國巨漲逾1%，來到452元附近。
航運股一片慘綠，僅長榮、陽明在盤上，其他萬海跌1.8%。裕民、榮運、中櫃皆跌1%以上。華航跌幅達4%，來到27.2元。長榮航同樣跌4%，來到28.05園附近。鋼鐵族群相對強勢，其中春雨、中鴻、官田鋼漲2到4%之間，其他燁輝、大成鋼、春源漲超過1%。