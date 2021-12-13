賓士「停路邊一個月」都不修理！男愣：怎回事 內行笑了
若是愛車因為故障、事故，通常一般人都會立即將車子送到車廠修理保養；不過，就有男網友看到一台賓士「車頭全毀」，卻停在路邊一個多月，都沒有拿去修理，因此好奇發問「是發生什麼事了」，貼文一出，內行網友全笑了。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 09:38:41
該名男網友昨（12）日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示他連續一個多月都在路邊停車格看見同一台C300賓士停在這裡，而從他PO出的照片來看，這台賓士車頭已撞爛，明顯是需要送修的，但卻停在那邊一個多月，也讓他好奇發問「這台C300停在這一個多月了，是發生什麼事了」？
貼文一出，掀起熱議，「修車比買車還貴」、「很明顯的前保桿掉了」、「放久就變C30000000！」、「一個月長了雙下巴」、「停車費記得要繳」、「也有可能車主還在醫院」、「壞了就不要了」、「一堆笑人沒錢的，但是人家有c300」。
其中，也有不少內行網友猜測，車主應是因為負擔不起高額修車費用，才將車子暫時放在此處，「車主撞了沒錢修吧」、「沒錢修吧」、「一看就知道撞了車，然後沒錢修理，只能負擔起停車費」、「全額貸300，加油加300，車禍沒錢修」、「先放著，貸款繳完才能修……」、「修理費高，停車費低，很難懂嗎」、「想也知道沒錢修啊」、「沒錢修才會停在車格，如果單純車禍會被警察拖走」。（編輯：郭佩蓉）