BMW 2系列Active Tourer大改款！預售開跑建議售價出爐

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該車款內裝中，具備更為寬敞的五人舒適座艙與開闊頭部空間表現，配備跑車多功能真皮方向盤、Sensatec透氣皮質雙前座跑車座椅、雙前座電動調整含駕駛座記憶功能與豪華型雙區恆溫空調，打造出舒適愜意的車室氛圍。此外，全新世代2系列Active Tourer的空間機能性表現同樣大幅進化，除了具備貼心設計的多功能收納組合，透過40/20/40分離可傾倒後座椅背更能將容量擴充至1405L，搭配更為寬大的行李廂開口、便利的電動尾門啟閉功能與尾門感應式啟閉功能，都讓消費者能輕鬆裝卸物品。
該車款更導入大量頂尖科技，配備在BMW豪華純電旗艦休旅iX上首見的一體式曲面螢幕科技、BMW iDrive 8.0使用者互動介面、智慧語音助理2.0、BMW手機數位鑰匙2.0，車主只要將iPhone放在身上，即可解鎖、上車後也能直接啟動車輛。
同時，搭配全新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，包含主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助與360度環景輔助攝影等強大功能，更搭載同級車款唯一的AR擴增實境導航，能在中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面，透過圖像標示接下來即將轉往的方向，給予駕馭過程更多的安心與便利性。
▲全新世代BMW 2系列Active Tourer具備更為寬敞的五人舒適座艙與開闊頭部空間表現，配備跑車多功能真皮方向盤、Sensatec透氣皮質雙前座跑車座椅、雙前座電動調整含駕駛座記憶功能與豪華型雙區恆溫空調。（圖／業者提供）
全新系列車款搭載BMW TwinPower Turbo直列三缸汽油引擎，以及Steptronic七速雙離合器自手排變速箱，擁有156匹與240牛頓米的最大動力輸出，同時更首度導入全新第二代48V高效複合動力，將啟動馬達發電機整合於變速箱之中，可於全油門急加速時啟動eBoost提供額外19hp馬力輔助並降低渦輪遲滯，當車輛行駛速度低於15km/h或車輛處於EcoPro與Comfort動態行車模式，且車速介於25km/h至160km/h區間，鬆開油門便會關閉引擎轉為慣性滑行，不僅能有效降低油耗且大幅提升加速性與舒適乘坐體驗，更創造出170匹的最大綜效馬力輸出表現。
根據總經銷商訊息，全新世代BMW 2系列Active Tourer預售車型包含BMW 220i與BMW 220i Luxury，建議預售參考價分別為170、188萬。