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BMW 2系列Active Tourer大改款！預售開跑建議售價出爐

▲全新世代BMW 2系列Active Tourer在外型上展現充滿設計感的現代幾何美學，以更顯大器的車頭造型設計與俐落流線的車身線條為車輛注入充滿都會感的運動風格。（圖／業者提供）
▲全新世代BMW 2系列Active Tourer在外型上展現充滿設計感的現代幾何美學，以更顯大器的車頭造型設計與俐落流線的車身線條為車輛注入充滿都會感的運動風格。（圖／業者提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-13 11:45:27

自2014年上市以來BMW 2系列Active Tourer豪華運動跑旅，以實用的機能與靈活變化的舒適空間廣受消費者的歡迎，近期該系列大改款，導入全新BMW豪華純電旗艦休旅iX中首見的科技配備，讓車主只要將iPhone放在身上，即可解鎖、上車後也能直接啟動車輛。針對該系列，BMW總代理汎德預計將導入220i以及220i Luxury兩款車型，即日起展開預售，參考價為170萬元起。

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▲全新世代BMW 2系列Active Tourer搭載BMW TwinPower Turbo直列三缸汽油引擎與Steptronic七速雙離合器自手排變速箱，擁有156匹與240牛頓米的最大動力輸出，同時更首度導入全新第二代48V高效複合動力，提供額外19hp馬力輔助。（圖／業者提供）
▲全新世代BMW 2系列Active Tourer搭載BMW TwinPower Turbo直列三缸汽油引擎與Steptronic七速雙離合器自手排變速箱，擁有156匹與240牛頓米的最大動力輸出，同時更首度導入全新第二代48V高效複合動力，提供額外19hp馬力輔助。（圖／業者提供）
在外觀上，全新BMW 2系列Active Tourer映入眼簾的便是一體式雙腎型水箱，整體面積更為放大後使整體輪廓更俐落強悍，搭配線條更顯精悍銳利的智慧LED頭燈，不僅可依照方向盤角度變化而進行主動轉向照明之外，遠光燈開啟後更可自動調整照射光型避免直射對向來車及前方車輛造成眩光。

▲率性前衛的車頭線條設計結合俐落純粹的車身輪廓，為全新BMW 2系列Active Tourer創造出專屬年輕動感基因。（圖／業者提供）
▲率性前衛的車頭線條設計結合俐落純粹的車身輪廓，為全新BMW 2系列Active Tourer創造出專屬年輕動感基因。（圖／業者提供）
該車款內裝中，具備更為寬敞的五人舒適座艙與開闊頭部空間表現，配備跑車多功能真皮方向盤、Sensatec透氣皮質雙前座跑車座椅、雙前座電動調整含駕駛座記憶功能與豪華型雙區恆溫空調，打造出舒適愜意的車室氛圍。此外，全新世代2系列Active Tourer的空間機能性表現同樣大幅進化，除了具備貼心設計的多功能收納組合，透過40/20/40分離可傾倒後座椅背更能將容量擴充至1405L，搭配更為寬大的行李廂開口、便利的電動尾門啟閉功能與尾門感應式啟閉功能，都讓消費者能輕鬆裝卸物品。

▲全新世代2系列Active Tourer的空間機能性表現同樣大幅進化，透過可傾倒後座椅背能將容量擴充至1405L。（圖／業者提供）
▲全新世代2系列Active Tourer的空間機能性表現同樣大幅進化，透過可傾倒後座椅背能將容量擴充至1405L。（圖／業者提供）
 
該車款更導入大量頂尖科技，配備在BMW豪華純電旗艦休旅iX上首見的一體式曲面螢幕科技、BMW iDrive 8.0使用者互動介面、智慧語音助理2.0、BMW手機數位鑰匙2.0，車主只要將iPhone放在身上，即可解鎖、上車後也能直接啟動車輛。

▲全新世代BMW 2系列Active Tourer更由內而外重新打造，承襲BMW新世代座艙布局，導入全新BMW豪華純電旗艦休旅iX中多項首見的頂尖前衛科技配備。（圖／業者提供）
▲全新世代BMW 2系列Active Tourer更由內而外重新打造，承襲BMW新世代座艙布局，導入全新BMW豪華純電旗艦休旅iX中多項首見的頂尖前衛科技配備。（圖／業者提供）
同時，搭配全新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，包含主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助與360度環景輔助攝影等強大功能，更搭載同級車款唯一的AR擴增實境導航，能在中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面，透過圖像標示接下來即將轉往的方向，給予駕馭過程更多的安心與便利性。

▲全新世代BMW 2系列Active Tourer具備更為寬敞的五人舒適座艙與開闊頭部空間表現，配備跑車多功能真皮方向盤、Sensatec透氣皮質雙前座跑車座椅、雙前座電動調整含駕駛座記憶功能與豪華型雙區恆溫空調。（圖／業者提供） ▲全新世代BMW 2系列Active Tourer具備更為寬敞的五人舒適座艙與開闊頭部空間表現，配備跑車多功能真皮方向盤、Sensatec透氣皮質雙前座跑車座椅、雙前座電動調整含駕駛座記憶功能與豪華型雙區恆溫空調。（圖／業者提供）

全新系列車款搭載BMW TwinPower Turbo直列三缸汽油引擎，以及Steptronic七速雙離合器自手排變速箱，擁有156匹與240牛頓米的最大動力輸出，同時更首度導入全新第二代48V高效複合動力，將啟動馬達發電機整合於變速箱之中，可於全油門急加速時啟動eBoost提供額外19hp馬力輔助並降低渦輪遲滯，當車輛行駛速度低於15km/h或車輛處於EcoPro與Comfort動態行車模式，且車速介於25km/h至160km/h區間，鬆開油門便會關閉引擎轉為慣性滑行，不僅能有效降低油耗且大幅提升加速性與舒適乘坐體驗，更創造出170匹的最大綜效馬力輸出表現。

根據總經銷商訊息，全新世代BMW 2系列Active Tourer預售車型包含BMW 220i與BMW 220i Luxury，建議預售參考價分別為170、188萬。

▲寬闊的車身肩線結合緞面鋁質窗框，延伸車尾的修長3D立體LED尾燈，搭配新世代平整化車門把手設計，凸顯出全新世代的年輕運動性格。（圖／業者提供）
▲寬闊的車身肩線結合緞面鋁質窗框，延伸車尾的修長3D立體LED尾燈，搭配新世代平整化車門把手設計，凸顯出全新世代的年輕運動性格。（圖／業者提供）

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