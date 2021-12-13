批民進黨擺爛　朱立倫：再缺電去沒人敢來台投資

針對國民黨批評雙北地區發生停電事件，民進黨人士認為是國民黨企圖擾亂公投，國民黨主席朱立倫今（13）日表示，明年可能會更缺電，若政府持續隱瞞缺電事實，企業如何在台灣發展？誰敢來台灣投資？
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-13 13:06:25｜2021-12-13 13:25:04
台電台北市萬隆變電所昨日爆炸起火，造成雙北大規模停電，影響北市文山區、新北新店、中和、永和區等30.5萬用戶一度無電可用，由於此次大停電事故，主因為變壓器絕緣油燃燒。經濟部今日承諾將在15日前全面體檢所有變電所，並搶在明年農曆年前改善完畢，避免再次發生意外。
對此，朱立倫表示，每一次的大停電，民進黨都會找出各種理由，但是最重要的，事實上去年台灣就開始缺電，今年又大停電多次，明年還會更缺電。
朱立倫說，根據民調顯示，有65%以上國人都擔心缺電的危機，這可不是昨天一次停電就可以解決的，而真正是要去面對我們台灣缺電的事實，如果台灣再缺電下去，誰要來台灣投資？企業如何在台灣發展？台灣的經濟怎麼走下去？但是民進黨擺爛，沒有辦法解決的。
另外，對於事後賠償，台電專業總管理師張廷抒表示，這次停電是屬於「設備故障」，後續將按照經濟部核定之營業規章規定，來辦理用戶的電費扣減事宜，按照停電時數來扣減電費。但也因此引發民眾不滿「明明家電都損壞了」卻得不到賠償，就算拿到賠償，也只有1.08元，引發批評。