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53歲蕭薔「身體折成L形」　美胸長腿全洩

▲蕭薔示範高難度瑜伽「側身扭轉蜥蜴式」。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
▲蕭薔示範高難度瑜伽「側身扭轉蜥蜴式」。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-12-13 14:41:21｜2021-12-13 15:01:46

台灣第一美女蕭薔「2022珍世若水」慈善年曆上市，她的23吋小蠻腰、長腿110公分，20年不變，加上騎馬練出的人魚線，完美體態無懈可擊，學習瑜伽多年的蕭薔，以一身粉紅緊身服，示範側身扭轉蜥蜴式，身體折成L形，髖部柔軟度嘆為觀止，她說：「每次練完側身扭轉蜥蜴式，都覺得超爽。」

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▲蕭薔擁有逆天23吋小蠻腰、110公分長腿。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
▲蕭薔擁有逆天23吋小蠻腰、110公分長腿。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
至於外界一直好奇蕭薔維持涷齡的祕訣，她笑說：「練習書法的過程豐沛了我的心境，而使用好的保養品則是水潤了我的皮膚。」蕭薔潛心書法緣起為母親抄心經祈福，更師法書法家官大欽老師，至今逾十數萬字， 其手鈔心經己收於孔雀明王寺開成別院。 

蕭薔慈善年曆自1996年初版印製，2000年起正式參與義賣。 20多年來所捐助單位逾百，善款早已超過8位數字，珍世美學慈善基金會也在2021捐助新冠疫情，物援河南大水，助學四川貧童，佛光山均頭教育機構，及對於歷史文化藝術類的捐贈，如鑄佛像、建廟等，同時也送醫護人員600份護膚品。

▲蕭薔為年曆封面提筆寫書法。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
▲蕭薔身材20年從不走樣。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔很懷念疫情前造訪台北市守護天使藝術發展協會等單位，並和自閉症孩子們的歡唱時光，家長們也致函感謝她的善舉與長期守護，她期許：「希望疫情趕快過去，孩子們都平安。」愛心、善念的蕭薔深信：「在困境中堅持信念不輕言放棄。愛得輕鬆，愛得自在，愛得尊嚴。愛，是一切問題的答案。」

▲蕭薔為年曆封面提筆寫書法。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
▲蕭薔為年曆封面提筆寫書法。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
捐款499以上（含499）即可獲贈「2022珍世若水」慈善年曆一份

捐款帳號：
財團法人新北市私立珍世美學慈善基金會
台灣土地銀行：005
東台北分行：0991
帳號：099001023485

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