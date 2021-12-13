薑母鴨直接喝湯全錯？老饕揭「正確吃法」 網驚：抓到了
隨著冬天到來，在寒冷的天氣中不少人都會和三五好友一同享用薑母鴨、羊肉爐等進補美食。不過，你知道怎麼樣喝薑母鴨的湯才是正確的嗎？近日就有網友分享薑母鴨熱湯「正確喝法」，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 14:17:46
原PO在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「吃薑母鴨就是要這樣吃！」只見貼出的影片中，男子先舀一匙湯到碗中，接著把旁邊一瓶紅標米酒倒入裡頭，兩者合而為一，表示這樣的湯能夠更暖胃且好喝。
貼文一出，網友紛紛回應「應該是酒要先倒再衝湯啦，沒有三罐跑不掉，內行的」、「真的內行，這樣吃就對了」、「這樣真的超好吃＝＝」、「我爸都這樣，我們家其他三人都不這樣吃」、「沒錯，這樣湯變超甜！」、「我們都加高梁的哈哈」、「正確吃法啊，湯頭鮮甜的很」。
不過，也有網友笑稱「原來每次被警察臨檢，說只吃薑母鴨，但是酒測不過就是這原因哈哈哈」、「如果真要這樣吃可以，也請麻煩酒後不開車好嗎....難怪一堆人說吃薑母鴨過不了酒測」、「酒測都跟警察說吃薑母鴨....殊不知是這樣吃啊」、「抓到了！吃完薑母鴨酒測不過的原因」。（編輯：張嘉哲）