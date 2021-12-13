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韓大咖天天中鏢！Running Man劉在錫收噩耗　打2劑仍確診

▲劉在錫確診新冠肺炎。（資料圖／中天）
▲劉在錫確診新冠肺炎。（資料圖／中天）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-13 15:01:49｜2021-12-13 15:13:02

南韓疫情大爆炸，單日確診人數居高不下，尹恩惠、鄭雨盛、高庚杓、SJ始源等大咖近日紛紛中鏢，今（13日）《Running Man》劉在錫也確診，據悉他已打完2劑疫苗仍突破性感染，嚴峻疫情讓人心惶惶。

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▲《玩什麼好呢？》中，劉在錫（右）跟李光洙借20萬。（圖／翻攝MBC）
▲劉在錫（右）接種完2劑疫苗，仍突破性感染。（圖／翻攝MBC）
南韓知名主持人之一的柳熙烈，施打完2劑疫苗，10日不幸傳出確診，他旗下藝人劉在錫被波及，今確定中鏢，公司「Antenna」發聲明解釋：「劉在錫9月已打完第2劑疫苗，11日與確診者密切接觸後，立即進行第一次PCR篩檢，當時結果為陰性，但今早做第2次檢查時，結果為陽性」。

公司表示，劉在錫已取消所有工作，已配合防疫當局隔離中，公司也會遵照政府政策，全力保護藝人與員工的健康安危。

▲始源（左）片中演渣男。（圖／華映娛樂）
▲始源（左）上週也中鏢。（資料圖／華映娛樂）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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