韓大咖天天中鏢！Running Man劉在錫收噩耗 打2劑仍確診
南韓疫情大爆炸，單日確診人數居高不下，尹恩惠、鄭雨盛、高庚杓、SJ始源等大咖近日紛紛中鏢，今（13日）《Running Man》劉在錫也確診，據悉他已打完2劑疫苗仍突破性感染，嚴峻疫情讓人心惶惶。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-13 15:01:49｜2021-12-13 15:13:02
南韓知名主持人之一的柳熙烈，施打完2劑疫苗，10日不幸傳出確診，他旗下藝人劉在錫被波及，今確定中鏢，公司「Antenna」發聲明解釋：「劉在錫9月已打完第2劑疫苗，11日與確診者密切接觸後，立即進行第一次PCR篩檢，當時結果為陰性，但今早做第2次檢查時，結果為陽性」。
公司表示，劉在錫已取消所有工作，已配合防疫當局隔離中，公司也會遵照政府政策，全力保護藝人與員工的健康安危。
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