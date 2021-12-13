春節專案後能「降回一級」？指揮中心曝2大考量

中央流行疫情指揮中心今(13)日宣布，二級延長到12月27日，日前指揮官陳時中提及，春節專案疫情緩和的話，全國降回一級就有希望；指揮中心發言人莊人祥今天也透露，有兩大項需評估，他也強調，即便降為一級，「還是得必須維持戴口罩」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 14:58:44｜2021-12-13 15:02:20
莊人祥說，全國警戒由二級降回一級，最主要是需要「沒有本土感染」，以及國際中Omicron整體狀況，才能做後續規劃。
針對降級後的防疫措施，莊人祥表示，一級仍維持先前的防疫新生活運動，重要的場合還是都要戴口罩，實聯制也要繼續維持。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也補充，指揮官陳時中曾說「降級會跟邊境的鬆綁有連帶關係」，因此降級除看本土、國際疫情的變異株趨勢外，同時也會跟國內疫苗1、2劑含蓋率很有關係；如果國內群體免疫力夠強，才能再降級時候維持住，否則會面臨到國際上變異株入侵，對社區造成威脅。
羅一鈞也說，目前Omicron並沒有研究顯示潛伏期有縮短，明顯從原來14天縮短更短變5至7天，檢疫10天或14天基本要求到時若鬆綁，會對社區產生疫情的威脅，必須確保國內社區疫情不會激增，對醫療量能不會造成衝擊，才能考慮降級鬆綁條件（編輯：孫唯容）