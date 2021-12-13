《全明星3》分隊結果出爐！小煜激動：比看驗孕棒還驚訝
藝人楊奇煜（小煜）去年8月公開與護理師言兒的婚事，隨後又無預警當爸，今年1月迎來兒子「Mujo」，月初又宣布再度懷上二寶。《全明星運動會3》昨（12）日公布紅、藍分隊名單，第一季因傷退賽的小煜得知結果後相當激動，形容心情比看到老婆的驗孕棒還要驚訝。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-13 16:30:00
《全明星》中最令2位領隊江宏傑、錢薇娟傷透腦筋的莫過於「選秀」，萬眾矚目的第3季分隊結果昨天正式出爐，小煜回鍋後一心想回到紅隊：「在紅隊有太多沒有完成的事。」而王子則是一再透露自己是錢薇娟的粉絲，希望可以加入藍隊，怎料結果卻跌破眾人眼鏡，2人預期的隊伍互換，錢薇娟稱小煜在比賽中的鬥志是毫無疑問的，所以選擇他加入藍隊，面對分隊結果，小煜自嘲：「比看到老婆驗孕棒還驚訝。」一心想在藍隊的王子得知自己是紅隊成員後，感到無比錯愕，但是領隊江宏傑卻熱烈表示歡迎，並在躲避球測試賽中大讚他的領導能力，王子也表示加入紅隊後將全力以赴。
徐謀俊展現球類運動的天賦，拔得頭籌成為第3季男狀元，進入江宏傑帶領的紅隊，徐謀俊也對於自己是狀元而感到訝異：「大家一起加油，這屆紅隊一定要贏！」而錢薇娟選出的女狀元，則是由在50公尺游泳測試賽中表現比男生還亮眼的的林穎樂出線。賀軍翔在游泳試賽時表現相當優異，讓錢薇娟在第二輪選秀中指名：「有了彭小刀後年紀真的還好，看中的是肌肉量還有顏值。」具有體育系背景的無尊也被錢薇娟相中，笑說無尊雖然是「體型比較奇怪的選手」，但仍然看好他體育背景的潛力，並喊話無尊「盡快做好身體管理」。
紅、藍兩隊成員實力不相上下，而胡釋安、徐新洋、焦曼婷3位星二代則都在江宏傑所帶領的紅隊，選手背景星光熠熠，領隊江宏傑在成軍後馬上邀約隊員隔日8點碧潭練龍舟，十足展現第3季奪冠的決心。