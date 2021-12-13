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福士蒼汰聊愛情想到劉若英　自爆「這部位」最漂亮

▲福士蒼汰喜歡劉若英執導的電影《後來的我們》。（圖／friDay影音）
▲福士蒼汰喜歡劉若英執導的電影《後來的我們》。（圖／friDay影音）

記者陳雅蘭/台北-東京連線報導

2021-12-13 15:29:50

福士蒼汰參演的日劇《Avalanche雪崩》熱播中，他抽空接受台灣媒體訪問，長相帥氣的他，卻自認全身上下「手掌」最漂亮，更在鏡頭前擺出「假面帥姿」，十分幽默。福士蒼汰今年出道10年，喜歡戀愛題材的他，表示很欣賞劉若英執導的電影《後來的我們》，若未來有機會，滿想嘗試演出撼動人心的角色。

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▲福士蒼汰今年出道10年，未來想演「足以撼動人心」的愛情片。（圖／研音）
▲福士蒼汰今年出道10年，未來想演「足以撼動人心」的愛情片。（圖／研音）
福士蒼汰2017年曾訪台拍攝年曆，4年沒來台的他，十分想念台灣的美食與街景，尤其是滷肉飯最印象深刻，「台灣跟日本好像，很適合居住，人也都很溫柔，那時候我真的很開心，台灣離日本很近，希望能趕快再去台灣！」他也記得中文，撂下：「我中文說得還不好，不過學漢語很有意思！」說完羞喊：「我現在只記得這些。」

他在《雪崩》中飾演警察，角色正義感十足，但私下的他遇到問題，坦言不習慣依靠別人幫忙，那遇到不公不義的事都如何解決？福士蒼汰思考許久，認為這個世界「很簡單」，任何事都有解決之道，「我沒有遇過太不公的事情，目前還都可以」。

▲福士蒼汰在《Avalanche雪崩》中飾演警察。（圖／friDay影音、KANSAI TV）
▲福士蒼汰在《Avalanche雪崩》中飾演警察。（圖／friDay影音、KANSAI TV）
福士蒼汰有「國民男友」、「國民學長」稱號，他自認全身最讓人滿意的部位是「手」，拍照時會自動把手擺在臉旁邊做手勢，「手被稱讚很漂亮，我滿喜歡的」，那都如何保養手？他說：「沒特別保養，但很常剪指甲，都會剪的很短！」他也應媒體要求，在視訊鏡頭前擺姿勢，更上演《假面騎士》手勢，十分幽默。

福士蒼汰今年出道滿10年，他回顧過往表示：「這10年改變很多，除了年紀增長，從小朋友變大人之外，我以前受訪很常被問對什麼事情有興趣，我那時候都回答不出來，但我現在有明確的目標跟喜歡、想做的事情，跟以前比，我現在多了很多的好奇心，未來的10年我會保有這份好奇，積極接受挑戰並努力完成！」

福士蒼汰自認喜歡愛情戲，希望未來有機會接演「足以撼動人心的戀愛劇」，類似劉若英執導的《後來的我們》劇情，「我很喜歡這部劇裡的感覺！」此外，他還想學習更多樂器、舞蹈，笑說：「我跳舞很爛，希望有時間多練習，滿想表演給大家看的，應該會滿帥的喔！」《Avalanche雪崩》獨家在friDay影音播出。

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