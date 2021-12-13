福士蒼汰聊愛情想到劉若英　自爆「這部位」最漂亮

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他在《雪崩》中飾演警察，角色正義感十足，但私下的他遇到問題，坦言不習慣依靠別人幫忙，那遇到不公不義的事都如何解決？福士蒼汰思考許久，認為這個世界「很簡單」，任何事都有解決之道，「我沒有遇過太不公的事情，目前還都可以」。
福士蒼汰有「國民男友」、「國民學長」稱號，他自認全身最讓人滿意的部位是「手」，拍照時會自動把手擺在臉旁邊做手勢，「手被稱讚很漂亮，我滿喜歡的」，那都如何保養手？他說：「沒特別保養，但很常剪指甲，都會剪的很短！」他也應媒體要求，在視訊鏡頭前擺姿勢，更上演《假面騎士》手勢，十分幽默。
福士蒼汰今年出道滿10年，他回顧過往表示：「這10年改變很多，除了年紀增長，從小朋友變大人之外，我以前受訪很常被問對什麼事情有興趣，我那時候都回答不出來，但我現在有明確的目標跟喜歡、想做的事情，跟以前比，我現在多了很多的好奇心，未來的10年我會保有這份好奇，積極接受挑戰並努力完成！」
福士蒼汰自認喜歡愛情戲，希望未來有機會接演「足以撼動人心的戀愛劇」，類似劉若英執導的《後來的我們》劇情，「我很喜歡這部劇裡的感覺！」此外，他還想學習更多樂器、舞蹈，笑說：「我跳舞很爛，希望有時間多練習，滿想表演給大家看的，應該會滿帥的喔！」《Avalanche雪崩》獨家在friDay影音播出。